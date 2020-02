Simon Makienok fik rødt kort efter seks minutter på banen for Dynamo Dresden. Nu venter karantænedage.

Den danske angriber Simon Makienok har ikke fået den bedste start på sit ophold i den tyske klub Dynamo Dresden.

Han fik rødt kort efter få minutter i sin debut i 2. Bundesliga, og nu koster det ham også to dages karantæne.

Det oplyser Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

Makienok skiftede i slutningen af januar fra hollandske FC Utrecht til Dynamo Dresden, hvor han altså fredag fik debut.

Dresden tog hjemme imod Darmstadt i den næstbedste række, og Simon Makienok blev sendt på banen efter 70 minutter, men det blev bare til seks minutter på banen.

Så fik Makienok et direkte rødt kort, da dommeren vurderede, at danskeren ulovligt trådte ned på Darmstadt-keeper Marcel Schühen.

Nu misser han de næste kampe mod St. Pauli og Bochum og er først spilleberettiget i ligaen igen ude mod Regensburg 28. februar.

Makienok har optrådt for klubber som HB Køge, Brøndby og Palermo, som lejede ham ud til Charlton og Preston.

I 2017 skiftede han til hollandske FC Utrecht, men opholdet blev præget af skader.

Makienok indgik i sidste måned en aftale for resten af sæsonen med Dynamo Dresden, efter at han i 2019 gjorde comeback på fodboldbanen efter et langt skadesforløb.

/ritzau/