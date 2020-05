Fire negative, en positiv. Den danske angrebsprofil Simon Makienok er som en af tre spillere i den tyske fodboldklub Dynamo Dresden testet positiv for corona, selv om han har passet på med både maske og handsker i det offentlige rum.

Det bekræfter han over for B.T., hvor han også oplyser, at det er tre og ikke kun to spillere, der er blevet testet positive, som det i første omgang ellers forlød fra den tyske klub.

»Ja, jeg har coronavirus. Vi er tre spillere i alt. Jeg er blevet testet fem gange nu, og vi er blevet testet hver tredje dag, og den har hele tiden vist negativ, og så pludselig viser den positiv. Jeg ved ikke, hvor jeg er blevet smittet, eller hvornår jeg er blevet det,« siger Simon Makienok og tilføjer:

»Jeg har ikke haft nogen symptomer overhovedet. Ikke feber, ingen hoste eller noget som helst andet. Vi får målt vores temperaturer hver dag inden træning, og de har ikke vist noget ved mig eller nogen af de andre, der er smittet. Det er også det, der gør det lidt svært,« lyder det fra Simon Makienok.

Makienok nåede at score et mål for Dresden, inden corona lukkede 2. Bundesligaen ned. Foto: Dynamo Dresden Vis mere Makienok nåede at score et mål for Dresden, inden corona lukkede 2. Bundesligaen ned. Foto: Dynamo Dresden

Resultatet af den positive test blev afgivet fredag, da hele holdet i den tyske 2. Bundesliga-trup skulle have foretaget prøver, og lørdag kom så svaret, der har sendt alle i isolation – det gælder samtlige personer i berøring med førsteholdet.

Det er anden gang, at spillere i Dynamo Dresden bliver ramt, men til forskel fra første gang har spillerne siden onsdag kunnet træne som hold og været i kontakt med hinanden, og derfor er weekendens kamp mod Hannover 96 endnu en gang udsat.

Når spillere fra Dynamo Dresden kan blive ramt, selv om de har taget alle deres forholdsregler, vækker det bekymring hos danskeren for resten af sæsonen, der i forvejen er komprimeret.

»Jeg har været i Tyskland i over to uger helt alene, og jeg har fået bekræftet af det tyske sundhedsvæsen, at det ikke er noget, jeg har haft med fra Danmark. Det eneste, jeg har lavet hernede, er selvfølgelig at tage til træning og været ude at handle, og det har jeg kun gjort med maske og handsker, så jeg har decideret ikke været i kontakt med nogen i de sidste 14 dage ud over de seneste dages holdtræning, og alligevel er jeg blevet ramt. Det er også derfor, det er så vigtigt at tage virussen så alvorligt, og alle stadig fortsætter med at tage deres forholdsregler,« forklarer Simon Makienok og supplerer:

Simon Makienok har brugt både båret maske og gået med handsker, når han har handlet, men er alligevel blevet ramt af corona. Vis mere Simon Makienok har brugt både båret maske og gået med handsker, når han har handlet, men er alligevel blevet ramt af corona.

»Så jeg kan godt blive bekymret for, hvad der kommer til at ske. Jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne fungere, uden at vi kan blive smittet fra højre og venstre. Det er helt klart, at vi som hold ikke føler os trygge,« siger han og fortæller, at holdningen bliver delt, når han taler med fodboldspillere fra andre klubber og lande.

»Der er mange, der er skeptiske, især dem, der har spædbørn, fordi man ikke ved, om man bliver smittet. Jeg har talt med tidligere holdkammerater i både Holland og England, og mange spillere er imod at komme i gang igen. Det bunder i, at man ikke føler, det er forsvarligt. Man føler ikke, at der er styr på sygdommen. Det er ikke så meget selve sygdommen, de er bange for, og det er jeg heller ikke. Det er mere, at man ikke ved, om man har den og kan smitte andre. Det er det, jeg har det svært med.«

For Simon Makienok er det også bekymrende, at det kun var op til den første kamp efter coronapausen, at der blev taget store forholdsregler, men ikke længere fremadrettet.

»Op til den første kamp skulle vi have været indlogeret på et hotel, så vi kunne blive testet, og hvis det så viste negative resultater, kunne vi få lov at spille den første kamp. Men det var kun et tiltag op til den kamp, fordi vi derefter skulle have gået tilbage til at træne normalt og være hjemme inden de andre kampe. Det giver jo ikke mening. Så havde jeg bedre forstået det, hvis det havde været et tiltag til hele perioden. Det er den eneste måde, jeg kan se, det i realiteten kunne fungere på,« siger han og slår fast:

Simon Makienok vil gerne i gang igen med fodbold for sin karrieres skyld, men forstår, hvorfor andre spillere ikke vil. Foto: Dynamo Dresden Vis mere Simon Makienok vil gerne i gang igen med fodbold for sin karrieres skyld, men forstår, hvorfor andre spillere ikke vil. Foto: Dynamo Dresden

»Jeg har svært ved at se, hvordan det her skal kunne fungere, for vores hold kan umuligt være det eneste tilfælde. Vores program var lagt sådan, at vi skulle spille de ni kampe færdig på seks eller syv uger, og nu bliver der lige taget to uger ud, og hvis det så også sker for bare et par andre hold, bliver det jo umuligt at gennemføre,« pointerer han.

Simon Makienok har det tosidet med, at kampene i Tyskland fortsætter, selv om coronavirussen hærger.

»Jeg står i en vanskelig situation, for lige nu er jeg alene i Tyskland og i realiteten ikke i fare for at smitte nogen, så egoistisk set vil jeg gerne i gang med at spille igen, fordi det vil være godt for min karriere, og jeg står uden kontrakt til sommer, så jeg vil gerne vise mig frem og gøre det godt. På det anden side kan jeg også godt forstå alle de spillere i både Tyskland og andre lande, at de er meget kritiske omkring at kunne tage smitten med hjem til deres familie. Så jeg står meget på begge sider.«

Simon Makienok er udlejet til Dynamo Dresden fra Utrecht og har i sine tre kampe for klubben scoret et mål.