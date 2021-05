Søndag kan Mainz sikre sig endnu en sæson i Bundesligaen, når Bo Svensson og co. møder Frankfurt på udebane.

Mainz lignede en sikker nedrykker i begyndelsen af året, men nu er holdet blandt de mest formstærke i Bundesligaen.

Bag forvandlingen står klubbens danske cheftræner, Bo Svensson, der blev ansat i januar.

Efter et nederlag i debuten og et kort tilløb er det gået fremad lige siden. Antallet af point er på fire måneder vokset fra 6 til 35 og en placering midt i tabellen.

Søndag kan Mainz potentielt sikre sig overlevelsen, når holdet på udebane møder Eintracht Frankfurt i tredjesidste spillerunde.

- Det er gået rigtig godt, og jeg indrømmer gerne, at det har været lidt over mine egne forventninger, siger Bo Svensson.

- Stemningen var trykket, da jeg ankom, og der var lidt en følelse af, at man havde underpræsteret, og nogle følte sig ikke hørt.

- Der skulle ske ændringer på flere niveauer - både på det overordnende plan, omkring hvilken klub Mainz gerne vil være, men også i kulturen og den daglige gang, siger han.

Danskeren, der også har en fortid som spiller i Mainz, inviterede straks efter ankomsten staben på 28 mand til spisning. Hurtigt fornemmede han, at spillere og stab købte ind på hans tanker.

- Jeg fik en følelse af, at folk gerne ville møde ind på arbejde, og at de tog de ting ind, som jeg prædikede.

- Undervejs har vi så også haft nogle nøgleoplevelser i kampe, som har givet ekstra tro på tingene. Så den kvalitet, jeg havde anet i truppen, den er kommet til udtryk, siger han.

For nylig blev det blandt andet til en sejr over Bayern München, så fejringen af Bayerns niende mesterskab i træk blev udsat.

Bo Svensson kom til Mainz fra den østrigske klub FC Liefering, der er en del af Red Bull-konceptet. Her arbejdede han med talenter, typisk på 16 til 19 år, i den næstbedste række.

Inden for de Red Bull-ejede klubber, der også tæller RB Salzburg og RB Leipzig, lå der spændende fremtidsperspektiver foran ham.

Svensson tøvede da også lidt, da Mainz henvendte sig. Hjerteklubben, hvor han spillede i syv år som aktiv fra 2007 til 2014 og bagefter trådte sine første trænerskridt.

For det gik jo forrygende for ham i Liefering, og det var risikabelt at overtage Mainz-projektet, der kunne ende med nedrykning.

- Det er jo en usikkerhed, når man tager et job, og jeg tog mig nok lidt længere tid, end mange andre ville have brugt.

- For mig var det vigtigt, at det, jeg står for og prioriterer, også var noget, som Mainz ville stå inden for. Vi skulle trække i samme retning.

- Det er jo ikke ensbetydende med succes, men så er der en base til stede. At det så er gået så godt, havde jeg ikke forestillet mig. Det indrømmer jeg blankt, siger Svensson.

På sigt går danskerens tanker på, at Mainz skal spille mere dynamisk og med et højere pres end nu. Foreløbig har han stået i spidsen for Mainz i 17 kampe, og han har en kontrakt på 3,5 år til at nå i mål.

- Det er stadig et tyndt grundlag i forhold til at kalde mig en succes. Man skal måle mig på det længere perspektiv. Sådan måler jeg mig selv. I de år jeg kommer til at være her, vil jeg gerne se en udvikling. Også strategisk, siger han.

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Bo Svensson skulle ende som træner, da han tilbage i 2014 indstillede sin aktive karriere.

Den daværende Mainz-træner Thomas Tuchel, der lige nu har stor succes med Chelsea, så dog et potentiale i ham.

Det samme gjorde sportschefen i Mainz, Christian Heidel, og det førte til, at Svensson i 2014 blev assistent i Mainz, da Kasper Hjulmand dengang blev hentet ind som Tuchels efterfølger.

- Min egen karriere lakkede mod enden, og jeg havde fået nok af fodbold både fysisk og mentalt. Mentalt på grund af nogle af de ting, som fodbolden også indeholder. Der kan sommetider være en overfladiskhed, og det kan komme til at handle meget om "nu og her".

- Man er også væk i weekenden og afsted, når der er opstart før sæsonen. Man presser citronen, og jeg var mere træt af fodboldverdenen generelt - og ikke så meget af selve trænerjobbet, forklarer Svensson.

- Jeg ville noget andet end fodbold, og jeg havde svært ved at se mig selv gå den vej, men det ændrede sig.

- Det var nogle af den slags tilfældigheder, som livet byder på. Nogle vigtige mennesker, som jeg havde stor respekt for som Tuchel og Heidel, kunne se noget.

- Så kom Kasper Hjulmand til Mainz, og så blev jeg spurgt, om det kunne være en mulighed, og da jeg ikke var begyndt på noget andet, så kunne jeg jo lige kigge indenfor og se, om det var noget for mig overhovedet.

- Efter mit år som assistent for førsteholdet i Mainz, gik jeg ungdomsvejen. Min motivation for jobbet var den samme på U16-holdet, som den er nu.

- Det er arbejdet med andre mennesker og se dem udvikle sig over tid, som er det allermest spændende. Det er så endt med, at det er fodbold, der er blevet platformen, siger den danske Mainz-træner.

Søndagens opgør mod Eintracht Frankfurt fløjtes i gang klokken 15.30.

