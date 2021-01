Bo Svensson bliver den anden danske cheftræner i bundesligaklubben Mainz 05 på seks år.

Den tidligere fodboldspiller Bo Svensson er blevet ansat som cheftræner for Mainz 05.

Det oplyser bundesligaklubben på sin hjemmeside.

41-årige Svensson spillede i Mainz fra 2007 til karrierestoppet i 2014 og var en stor profil i klubben.

Foto: ARNE DEDERT Vis mere Foto: ARNE DEDERT

Efter at have afsluttet karrieren fortsatte han i Mainz i forskellige roller og var blandt andet træner for flere af klubbens ungdomshold.

Nu får han ansvaret for førsteholdet.

Bo Svensson bliver den anden danske cheftræner i Mainz inden for de seneste seks år. I sæsonen 2014/15 var Kasper Hjulmand ansat. Den nuværende landstræner nåede at stå i spidsen for Mainz i 24 kampe.

Mainz ligger nummer 17 i Bundesligaen og kæmper for at undgå nedrykning. Holdet har blot skrabet seks point sammen i 14 kampe.

/ritzau/