Riyad Mahrez hyldede den afdøde ejer af sin tidligere klub Leicester efter afgørende mål for Manchester City.

London. Da Riyad Mahrez sparkede Manchester City foran mod Tottenham i mandagens Premier League-opgør, pegede han efterfølgende op mod himlen.

Det var en gestus til den afdøde Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha, der sammen med fire andre mistede livet i en helikopterulykke lørdag.

Ejerens død var " chokerende og hjerteskærende" for Mahrez, der spillede i netop Leicester forud for sit skifte til de engelske mestre i denne sommer.

- Jeg tilbragte fire et halvt år der, og jeg har mange minder om ham. Han var sådan en god person. Jeg er rigtig, rigtig ked af det.

- Det var derfor, at jeg pegede op mod himlen. Han gjorde meget for mig og for Leicester, så det her er svært at snakke om. Det er virkelig trist, siger den algeriske Manchester City-spiller til Sky Sports.

Mahrez var en af Leicesters helt store profiler i sin tid i klubben. Blandt andet blev han af de øvrige Premier League-spillere kåret til sæsonens spiller i den sæson, hvor Leicester vandt sit sensationelle mesterskab.

Mahrez siger selv, at han aldrig ville være, hvor han er i dag, uden støtten fra den afdøde ejer, der købte klubben i 2010.

- Han var som en far. Han var noget helt særligt. Han var sådan en god person med et stort hjerte. Det var chokerende og hjerteskærende for mig at høre nyheden om ham og alle de andre, der døde med ham, lyder det.

Mahrez scorede allerede i sjette minut i kampen mod Tottenham. Det viste sig at være helt afgørende, da opgøret også endte 1-0 til Manchester City.

/ritzau/AFP