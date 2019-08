Harry Maguire er historiens hidtil dyreste forsvarsspiller.

Med en overgangssum på mellem 80 og 85 millioner pund - svarende til mellem 653 og 694 millioner kroner - for den nu tidligere Leicester-spiller, har han dermed overgået Liverpools Virgil Van Dijk, der blev indkøbt for 612 millioner kroner for halvandet år siden.

Rygterne om Maguires tilgang hos Manchester United har stået på længe, men forsvarsspilleren har haft den engelske storklub i tankerne meget længere tid.

Det afslører Harry Maguires mor, Zoe, på Twitter.

When your son dreams of playing for Man Utd as a little boy and you wake up one morning and it’s happening #dreamscancometrue so proud of u @HarryMaguire93 pic.twitter.com/duVvQ4Vyf9 — Zoe Maguire (@zoemaguires) August 5, 2019

»Når din søn drømmer om at spille for Manchester United som lille dreng, og man vågner op en morgen, og det sker. #Drømmekangåiopfyldelse. Så stolt af dig,« skriver hun på det sociale medie.

Spilleren selv lægger da heller ikke skjul på sin begejstring for at skrive under med De Røde Djævle.

»Jeg er stolt og beæret over at komme til Manchester United. Det har været en utrolig fodboldrejse indtil videre,« skriver Harry Maguire, også på Twitter.

Den 26-årige Maguire har tidligere spillet i Hull og nåede at spille 76 kampe for Leicester på to år.

Dengang var prisen angiveligt en tiendedel af det, som Manchester United nu har betalt for ham.

Derudover har midterforsvareren spillet 20 landskampe for England og scoret en enkelt gang.

Manchester United sparker sin Premier League-sæson i gang på søndag.

Her skal holdet møde Chelsea.