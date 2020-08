Harry Maguire blev sparket over benet af politibetjente, hans søster blev bedøvet to fremmede mænd. Harry Maguire forsøgte at bestikke politiet. Han forsøgte at flygte.

Det var nogle af de mange modstridende forklaringer, der tirsdag kom frem, da Manchester United-anførerens spektakulære sag fra den græske ferieø Mykonos var for retten.

Journalisten Martha Kelner fra Sky News var til stede i retten og hun har via Twitter refereret, hvad der er foregået. Også Sky News har skrevet om hændelserne tirsdag i retssalen.

Det var i torsdags, at fodboldspillerens ferie med kæreste og familie eksploderede, og han endte herefter med at sidde fængslet i to døgn samme med to andre personer, inden han lørdag blev sat på fri fod. Siden har detaljerne fra aftenen ikke været hørt fra hverken den ene eller side af sagen, men det skete altså tirsdag.

Dog uden medvirken fra Harry Maguire, der er rejst tilbage til England. Blandt andet af den grund klagede fodboldspillerens forsvarer, Alexis Anagnostakis, på forhånd over, at retssagen allerede skulle sættes i gang så kort tid efter episoden. Det blev afvist af dommeren.

Så sagen gik i gang tirsdag over middag i retssalen på den græske ø Syros.

Her lagde anklagemyndigheden ud med at forklare, at da Harry Maguire blev arresteret ved politistationen på Mykonos, forsøgte han at bestikke sig fri.

»Ved I, hvem jeg er? Jeg er anfører for Manchester United. Jeg er meget rig, jeg kan give jer penge, jeg kan betale, så lad os venligst gå,« fremlagde anklagemyndigheden, at fodboldspilleren skulle have sagt. Det blev bekræftet af et vidneudsagn fra en betjent.

Harry Maguire ved retten på øen Syros i lørdags. Foto: STR Vis mere Harry Maguire ved retten på øen Syros i lørdags. Foto: STR

Vidneudsagn fra flere politibetjente bragte følgende påstande i spil:

At civilklædte betjente forsøgte at berolige de implicerede, men blev mødt med 'fuck, fuck politiet'-tilråb. Én af de tiltalte skulle desuden have skubbet til en betjent.

En betjent måtte modtage førstehjælp under arrestationen, fordi Harry Maguire blev rasende over at have fået håndjern på og forsøgte at vriste sig løs.

En anden betjent blev skubbet hårdt af Harry Maguire, så han faldt til jorden og slog ryggen og benet. Han måtte tage smertestillende medicin og måtte tage fri fra arbejde den efterfølgende dag.

At to af de tiltalte forsøgte at flygte og springe ind i en bil og skubbede undervejs til betjente.

Omvendt fremførte Harry Maguires advokat, Alexis Anagnostakis, at baggrunden for hele balladen skulle være, at fodboldspillerens søster, Daisy Maguire, var blevet bedøvet af to albanske mænd. Hun besvimede, og da de forsøgte at få hende til hospitalet, blev de i stedet kørt til politistationen.

Her skulle de ifølge forsvarets forklaring øjeblikket være blevet overfaldet af betjente, der sparkede Harry Maguire over benet med en bemærkning om, at 'din karriere er slut'.

Forsvaret bekræftede, at de forsøgte at vriste sig fri - men udelukkende for at foretage et telefonopkald. En betjent fremførte dog, at han ikke havde set dem forsøge at ringe fra deres mobiltelefoner.

Sagen er endnu ikke afsluttet, men anklagemyndigheden håber på at få den afsluttet i dag, tirsdag.