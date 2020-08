Grimme ord, flere knytnæveslag og forsøg på at starte en slåskamp.

Det er, hvad tre mænd er blevet arresteret for på den græske feriø Mykonos. Og en af dem skulle altså være Manchester Uniteds anfører, Harry Maguire.

Det skrev flere medier tidligere fredag, nu skriver Daily Mail også, at Harry Maguire er en af dem, og journalisten Samuel Luckhurst har på Twitter fortalt, at Manchester United overfor ham har bekræftet episoden.

En episode, som en talsmand for politiet nu har sat flere ord på.

Den fandt sted ude foran baren Fabrica natten til fredag, hvor tre mænd forsøgte at gå imod politiet, da de forsøgte at stoppe noget klammeri mellem to grupper.

»Da der var kommet styr på urolighederne, var der en af de to grupper - den med fodboldspillerne - der begyndte at overfalde politiet verbalt. Der var adskilige politimænd til stede. På et tidspunkt var der en af de tre fra gruppen, der slog en af politimændene, og så opstod der kamp mellem dem,« siger Petros Vassilakis fra politiet til Daily Mail.

»De blev alle tre arresteret, men mens politiet forsøgte på netop det, blev de andre to - inklusiv fodboldspilleren - voldelige. De slog mindst to betjent, som de først gav knytnæver og efterfølgende sparkede de dem,« fortæller taltsmanden.

Han vil ikke gå i detaljer med, hvad de tre mænd råbte efter politiet.

»Alle engelske bandeord som der kan råbes mod myndighederne og politiets arbejde. Alle tre, inklusiv fodboldspilleren, bliver tilbageholdt og er låst inde i en celle på Mykonos,« fortæller talsmanden, der tilføjer, at de skal for en dommer senere i dag, hvor de er sigtet for overfald.

Harry Maguire befinder sig i øjeblikket på ferie på den græske ø, efter Manchester United i sidste uge røg ud af Europa League, da holdet tabte 1-2 til Sevilla i semifinalen.

Ifølge Daily Mail har Manchester Uniteds advokater været i kontakt med Harry Maguire, og klubben oplyser, at anføreren vil samarbejde med de græske myndigheder.