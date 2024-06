Danmark møder England i sin anden gruppekamp ved EM i Tyskland, og det bliver et engelsk hold uden Harry Maguire.

Den 31-årige stopper er således torsdag blevet fravalgt på grund af en skade. Det bekræfter han selv på Instagram.

»Jeg er sønderknust over, at jeg ikke er blevet udvalgt til at spille for England ved EM denne sommer,« skriver han.

»På trods af mine bedste anstrengelser er jeg ikke kommet mig over en skade i min læg. Måske pressede jeg for hårdt på for at komme med. Jeg er total knust,« skriver Maguire.

Manchester United-profilen har været fast mand i bagkæden under landstræner Gareth Southgates ledelse, men en skade sætter denne gang en stopper for hans deltagelse ved fjerde store slutrunde i træk.

Også de kreative offensivspillere Curtis Jones og James Maddison fra henholdsvis Liverpool og Tottenham er valgt fra inden deadline fredag. Det skriver det engelske fodboldforbund på X.

Ifølge flere medier er også keeperen James Trafford, forsvarsspillerne Jarell Quansah og Jarrad Branthwaite samt Manchester City-kanten Jack Grealish frasorteret, og den engelske trup er dermed kommet ned på de tilladte 26 spillere.

På forhånd var offensivspillere som Marcus Rashford, Raheem Sterling og Jadon Sancho samt Jordan Henderson og Reece James også valgt fra.

Trods fraværene rummer truppen stadig masser af stjernenavne. Folk som Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka og Declan Rice er således med til at gøre englænderne til en af bookmakernes største favoritter ved slutrunden.

England og Danmark dyster i Frankfurt 20. juni. Forinden har Danmark mødt Slovenien, og England har spillet mod Serbien 16. juni.