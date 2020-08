Der har været helt stille på linjen hos Harry Maguire, siden han natten til fredag blev anholdt. Indtil nu.

For Manchester United-stjernen har nu for første gang i flere dage delt en story på sin Instagram-profil, og med den igangværende sag i baghovedet, er det en kryptisk en af slagsen.

'Tre ting kan ikke holdes skjult i lang tid: solen, månen og sandheden,' skriver Harry Maguire, der her citerer Buddha, efter han tirsdag blev fundet skyldig i groft overfald.

Derudover fortalte han efter tirsdagens retssag, at han har bedt sine advokater meddele, at de anker dommen, han fik.

Harry Maguire delte i nat dette opslag på sin Instagram-profil. Foto: Instagram

»Jeg forbliver stærk og holder fast i, at vi er uskyldige i denne sag - hvis nogen er ofre, er det mig, min familie og mine venner,« sagde han ifølge flere engelske medier, herunder Mirror og The Telegraph.

Det var torsdag aften, en bytur gik galt for Harry Maguire, som var på bar med sin kæreste og familien. Han endte i klammeri med en anden gruppe, politiet kom, og resultatet af det hele blev, at Harry Maguire blev anholdt og sad i fængsel i to døgn.

Da der tirsdag var høring i sagen, kom der flere versioner frem i forhold til, hvad der egentlig skete den nat. Anklagemyndigheden fortalte, at Harry Maguire blandt andet forsøgte at bestikke sig fri på politistationen.

»Ved I, hvem jeg er? Jeg er anfører for Manchester United. Jeg er meget rig, jeg kan give jer penge, jeg kan betale, så lad os venligst gå,« fremlagde anklagemyndigheden, at fodboldspilleren skulle have sagt. Det blev bekræftet af et vidneudsagn fra en betjent.

Harry Maguire var udtaget til det engelske landshold, men nu er han taget ud af truppen. Foto: GEORGI LICOVSKI

Derudover skulle politiet være blevet mødt med 'fuck politiet'-tilråb, Maguire skulle have forsøgt at vriste sig fri af håndjernene i en sådan grad, at en betjent kom til skade, og så skulle han have skubbet en anden betjent så hårdt, at han faldt og slog sig.

Fra Maguire-lejren var forklaringen dog en anden. For fodboldstjernens advokat fortalte, hvordan United-anførerens søster, Daisy, var blevet bedøvet af to albanske mænd.

Hun besvimede, og da gruppen ville have hende til hospitalet, endte de på politistationen, hvor de ifølge forsvareren blev overfaldet af betjente, der skulle have sparket til Harry Maguire.

Han blev som tidligere nævnt tirsdag fundet skyldig i blandt andet groft overfald, og det har givet en betinget fængselsdom på 21 måneder og 10 dage. Derudover blev han hevet ud af landsholdstruppen, som han ellers var med i.