»Det er en skam, at det er mærkeligt for nogen at springe ud. Jeg har altid følt, at det ikke burde være tilfældet. I sidste ende vil der være et stort antal homoseksuelle i sport, og hvorfor skulle de være anderledes end andre?«

Dét spørgsmål stillede David Beckham i et interview med Evening Standard ifølge Expressen.

Spørgsmålet kom i kølvandet af den engelske Blackpool-spiller Jake Daniels, der sprang ud som homoseksuel tidligere på måneden.

Men 'Attitude Magazine', der er Europas bedst sælgende lgbtq-magasin, er langt fra tilfreds med Beckhams spørgsmål.

På magasinets Instagram-profil kalder de Beckhams svar 'en hul reaktion, som vores samfund er blevet vant til at forvente fra de megarige.'

'En grund til, at de (lgbtq-personer, red.) kunne være anderledes, som David måske overvejer, er, at queer-mennesker (ikke-heteroseksuelle, red.) mange steder rundt om i verden ikke kun er marginaliserede og undertrykte, men også forfulgt. Et sådant sted er Qatar, et land, som han er ved at blive 'ansigtet' for,' skriver 'Attitude Magazine' og fortsætter:

'Qatar er et ekstremt homofobisk land, hvor mænd, der har seksuelle relationer med andre mænd under sharialovgivningen, kan blive henrettet. Andre straffe omfatter fængsel på livstid og piskning.'

Kritikken af Beckham kommer, efter at han sammen med danske Nadia Nadim delte en række fotos fra Fifa Arab Cup, og blev udnævnt til officiel ambassadør for den meget omtalte VM-slutrunde i Qatar til vinter.

David Beckham i Qatar-ambassadør-trøjen med danske Nadia Nadim til venstre. Vis mere David Beckham i Qatar-ambassadør-trøjen med danske Nadia Nadim til venstre.

Beckham har fået en tiårig kontrakt og vil i første omgang optræde som ambassadør for VM, og når det er slut, skal han være ansigt udadtil for Qatar og blandt andet være med til at fremme turismen i landet.

En opgave, som Beckham ifølge engelske medier, tjener op til 1,3 milliarder kroner på.

'Det er på tide at kræve mere af vores såkaldte allierede. Udsagn som Davids (Beckham, red.) er hule, og uden nogen handling til at bakke dem op,' afslutter magasinet.