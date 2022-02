En pizza med tomatsauce, skinke, champignon og ost har fået en lille pizzarestaurant i Tyskland i fedtefadet.



UEFA har nemlig taget den bizarre beslutning om at sagsøge den lille pizzarestaurant Pizza Wolke på grund af navnet på en af ​​deres pizza.

Europæisk fodbolds styrende organ har besluttet at tage affære mod restauranten – beliggende i byen Giessen, nær Frankfurt – fordi de har kaldt en pizza for 'Champignons League'.

Svampepizzaen har på absurd vis skabt forargelse i UEFAs hovedkvarter i Nyon på grund af uretmæssig brug af ​​deres varemærke 'Champions League.' Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og det tyske Sky Sports.

Den tyske pizzarestaurant blev noget forbavset over reaktionen fra UEFA og valgte et lave et opslag på Instagram, hvor der var et billede af brevet fra UEFA.



»Pizza vs. UEFA. Det viser bare, at mit crew og jeg er på absolut rette vej. Lad os se, hvor langt UEFA når med det,« skriver pizzarestauranten i opslaget.

Den frosne købepizza producerer Pizza Wolke helt selv og sender den ud til mere end 2000 supermarkeder i Tyskland. Og det lader til, at tyskerne stadig kan komme til at nyde en 'Champignons League'-pizza.

Ifølge Sky Sports skal det tyske pizzasted dog ikke frygte en langvarig juridisk strid med UEFA.

»UEFA er blevet informeret om en varemærkeansøgning for 'Champignons League' i Tyskland af et større handelsselskab (ikke kun et enkelt lille pizzeria), fordi UEFA ejer varemærkerettighederne til Champions League-navnet. Som det er normalt i sådanne tilfælde, bad vores lokale varemærkeadvokater høfligt dette handelsselskab i et brev om at trække sin varemærkeansøgning tilbage for at undgå langvarige indsigelsesprocedurer ved det tyske varemærkekontor,« skriver UEFA i et svar til pizzastriden.

Men da de fandt ud af, at der blot var tale om et pizzanavn, trak fodboldforbundet sagen tilbage.