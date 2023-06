Luften gik ud af ballonen på den danske Barcelona-stjerne.

Det stod klart med et et kvarter tilbage, hvor Andreas Christensen kun kørte på dampene .

Med et smil erkendte han omstændighederne og manglerne i det danske spil.

»Vi plejer at være aggressive og have et godt presspil, som skaber mange chancer, men det går ikke lige nu, så det kræver, at vi er meget gode på bolden. Men det går lidt for langsomt,« indrømmede 'AC'.

Så sluttede sæsonen for Barcelona-danskeren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Så sluttede sæsonen for Barcelona-danskeren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg håber, det er en en fase, og at vi bare finder tilbage i de gamle rutiner. «

Han lagde ikke skjul på, at der var en del frustration over, at de ikke bare kan finde tilbage til det gamle jeg.

»Meget. I klubberne er det nemmere at holde i niveauet og rytmen, men det er svært med landsholdet, hvor man har fire-fem dage til at finde den.«

»Vi må acceptere, hvad der foregår, og lige nu er vi et sted, hvor vi skal arbejde hårdere for vores resultater.«

Nu skal der ikke arbejdes mere i denne sæson, og det danske landshold spiller først i september, hvor San Marino gæster Parken.