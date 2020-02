Et køligt venstrebenshug, et jubelbrøl, et stadion, der rejser sig, og en kampafgørende Pione Sisto.

Det var, hvad publikum på Celtas Vigos hjemmebane var vidner til i overtiden søndag, da den sene Sisto-kasse gav Celta sejren over Sevilla.

»Sisto er en fantastisk spiller, det har han bevist her,« siger holdkammeraten Iago Aspas til programmet 'Tiempo de Juego' ifølge Marca.

Men rosen bliver også sat i kontrast af Aspas, der afslører sider af Sisto, som offentligheden ikke ser.

Celta-spillerne jubler over Pione Sistos sene scoring mod Sevilla. Foto: SALVADOR SAS Vis mere Celta-spillerne jubler over Pione Sistos sene scoring mod Sevilla. Foto: SALVADOR SAS

»Indimellem kommer hans bror, som er hans agent. Det er to år siden, at hans forældre var hernede. Før havde han en kæreste, nu ved jeg det faktisk ikke, og jeg har ikke tænkt mig at spørge (...) Han tager stort set aldrig ud for at feste, og han får heller ikke en drink, når vi tager ud og spiser. Det er underligt,« forklarer manden, der har scoret otte La Liga-mål for Celta Vigo i denne sæson.

Danskeren kan sagtens forstå spansk, selvom han ikke taler det særlig meget, siger Aspas.

Men det er ikke kun Sistos stille gemyt, der stikker ud.

»Han gør alt omvendt. Han er en ung dreng, han er langt fra sit hjem, han er næsten altid alene... Han spiser forskellig mad fra den, alle andre spiser. Han springer gerne morgenmaden over og spiser ikke noget, indtil vi skal spille kamp. For tiden spiser han kun frugt ... Der sker mærkelige ting i hans hoved,« mener Iago Aspas.

Pione Sisto har været Celta Vigo-spiller siden sommeren 2016.

I denne sæson er det blevet til fire mål i 18 kampe, hvor han kæmper lidt med at få spilletid.

Det gjorde han til gengæld ikke i 2017-208-sæsonen, hvor danskeren var en af de første på holdkortet. Da kvitterede han med fem mål og ni målgivende afleveringer i 34 La Liga-opgør.

I skrivende stund ligger Celta Vigo på 17.-pladsen i La Liga.