Var der én landsholdsspiller, der kunne gå på vandet under EM i 2021 og i den efterfølgende VM-kvalifikation, så var det Joakim Mæhle.

Den friske nordjyde charmerede sig ind som landsholdsdarling nummer ét, og med sine utrolige ridt, frække yderside-oplæg og med mål nærmest på bestilling forførte han de danske landsholdsfans.

Nu er virkeligheden en anden.

Seneste mål fra Mæhle kom i venskabskampen mod Serbien for ti kampe og et år siden, og præstationerne har været langtfra så dominerende og iøjnefaldende som tidligere.

Mod Finland blev Mæhle pillet ud efter en god times spil efter endnu en kamp, hvor det så ud til, at batterierne var flade. Men spørger man den 25-årige Atalanta-back, så er der en klar forklaring på udviklingen.

»Jeg havde ikke regnet med at kunne holde det samme målsnit, som jeg startede med. Sådan er det. Mod Finland kunne jeg godt mærke, at de havde ekstra opmærksomhed på vores venstre side.«

»Modstanderne er begyndt at stå to på mig, og det gjorde finnerne specielt i første halvleg, hvor det var svært at finde rummene,« siger Mæhle, der peger på, at landsholdet i stedet udnytter pladsen, som den fysisk stærke danskers oppassere efterlader.

»Det kommer også an på, hvordan vi og de andre stiller op. Hvis vi er fire nede bagi, så havner jeg længere tilbage, end når vi stiller med tre. Så sådan er det, men forhåbentligt skal jeg nok komme tilbage til at score nogle kasser,« lyder det fra nordjyden, hvis glæde ved at være på landsholdet er upåvirket.

»Det ændrer overhovedet ikke noget. Jeg nyder hvert eneste minut, jeg spiller for landsholdet, og jeg er stolt af at tage landsholdstrøjen på.«

Og mod Finland var det efter en ny undervældende Mæhle-kamp faktisk tæt på, at en flugter på overliggeren skabte den gamle Mæhle-magi i Parken.

»Jeg havde sgu håbet på, at den røg ind,« sagde Mæhle, der kort efter sin flugter på overliggeren blev skiftet ud.

Søndag får Mæhle efter alt at dømme en ny chance for at bringe magien tilbage, når Danmark møder Kasakhstan i EM-kvalifikationens anden kamp.