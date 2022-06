Lyt til artiklen

Mandagens landskamp mellem Østrig og Danmark blev halvanden time forsinket på grund af strømafbrydelse på Ernst Happel Stadion, og spillerne gik fra at være fuldstændig klar til kamp til lige pludselig at stå i uvished og skulle starte forfra.

»Vi stod og var klar til at komme ud og synge nationalsange og får så at vide, at kampen er udsat. Vi var fuldt fokuserede, og så går der halvanden time. Det er selvfølgelig pisse irriterende,« siger Joakim Mæhle om situationen, hvor ingen på stadion egentlig anede, om kampen overhovedet ville blive spillet mandag.

»Lige i de første 10–15 minutter vidste vi ikke rigtigt, hvor lang tid der ville gå. Nogle gange får de hurtigt gang i det, men efter et kvarters tid kunne vi godt fornemme, at det her kommer til at tage lidt tid. Også da de fik gang i lyset, og det så slukkede igen,« forklarer Joakim Mæhle, der her tog beslutningen om at gives sine venner et godt råd.

»Så jeg fik lige skrevet til venner derhjemme, at de nok skulle knappe en ekstra øl op, for der kom til at gå noget tid,« lyder det med et grin fra landsholdsbacken.

Kampen skulle være startet klokken 20.45, men blev rykket til 22.15 og blev en midnatsforestilling.

Kasper Schmeichel tog det lige som de andre danske spillere ret afslappet.

»Det er, som det er. Vi snakkede om det i omklædningsrummet, at man nogle gange kommer ud for sådanne nogle ting. Man kan ikke rigtigt gøre noget ved det. Vi så det i Champions League-finalen. Der handler det om at være det hold, der håndterer det bedst,« siger landsholdskeeperen og fortsætter:

»I første halvleg håndterede vi det specielt godt. For markspillerne specielt oplever de sådan noget som at spise, som er timet meget specifikt til at spille en kamp, at der er de nødt til at få tanket op på de rigtige tidspunkter, og der er det, at vores lægestab og fysiske stab træder i kraft,« siger målmanden.

Han fik selv tiden til at gå med lidt forskelligt.

»Der er ikke meget at gøre, jeg sidder og venter. Og prøver at gøre det afslappet. Jeg er efterhånden en erfaren spiller, så det er ikke første gang, jeg prøver sådan noget. Jeg gik ind og tog mig en snak med Kim Christensen, og så gik jeg en tur ud og så lysbølger, og så snakkede jeg lidt med en af deres målmænd.«

Danmark vandt kampen over de to døgn med 2-1.