Da spillet gik i gang efter Joakim Mæhles udligning mod Stuttgart, begik han straffespark efter 16 sekunder.

Den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle snuppede en del af rampelyset, da Wolfsburg lørdag aften tabte 2-3 hjemme til Stuttgart i Bundesligaen.

I løbet af et øjeblik gik backen fra at være hjemmeholdets helt til at være skurk. Som en kedelig sidegevinst fik danskeren også en karantænedag ud af den korte sekvens.

Fem minutter efter pausen udlignede Mæhle til 1-1. Efter et flot bandespil var nordjyden fri i feltet, og han sparkede bolden højt og hårdt i mål.

Da spillet blev sat i gang igen efter målet, gik der bare 16 sekunder, før danskeren kvajede sig.

Mæhle blev rundet af Enzo Millot, og kort inde i feltet rev danskeren ham ned, og det udløste et straffespark.

Mæhle og holdkammeraterne protesterede vildt, men til ingen verdens nytte. Danskeren indkasserede et gult kort i situationen, og det udløser karantæne, når Wolfsburg i næste uge møder Leverkusen.

Serhou Guirassy scorede fra pletten, og så var Wolfsburg igen bagud efter kun kortvarigt at have været på omgangshøjde. Guirassy havde også scoret Stuttgarts første mål i kampen før pausen.

Det hele så ud til at blive værre for Mæhle og co. yderligere et spilminut senere, da Stuttgart endnu en gang fik bolden i nettet. Efter halvandet minuts ventetid blev scoringen annulleret for offside, og Wolfsburg kunne stadig gøre sig håb om point.

I de bestræbelser blev Jonas Wind efter en sjælden bænkplads sendt på banen, men den danske landsholdsspiller fik ikke sat noget aftryk, inden Stuttgart kom på 3-1.

På kanten af feltet driblede Josha Vagnoman forbi Joakim Mæhle og afsluttede resolut og succesfuldt.

Lukas Nmecha fik pyntet på resultatet i slutfasen, men danskerklubben kunne ikke bjærge et point.

Stuttgart ligger nummer tre i Bundesligaen, mens Wolfsburg er nummer 13.

/ritzau/