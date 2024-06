Joakim Mæhle var den første, der opdagede Christian Eriksen i græsset, efter den danske 10'er faldt om for tre år siden midt under åbningskampen i et fyldt Parken.

Landsholdsbacken fortæller i DRs nye podcast 'Sommeren '21' åbent om de tanker, der farede gennem hans hoved under den tragiske episode, der efterfølgende turnerede verden rundt.

Alvoren gik først op for Mæhle, da landsholdets fysioterapeut Morten Skjeldager deler en frygtelig besked.

»Det lyder forkert at sige, at alvoren ikke gik op før mig, men det gik ikke op for mig, hvor alvorligt det blev. Jeg troede måske, det var et anfald eller en form for krampe, han havde fået.«

»Men da han ligger der, og lægerne kommer ind., og vores fysioterapeut Morten Skjoldager lige pludselig siger ordene: 'Ingen puls'. Så går det op for en, at det her kan blive rigtig, rigtig skidt,« siger Joakim Mæhle i podcasten.

Backen fortæller, hvordan han forsøger at få fat i Christian Eriksens tunge. Foretagendet lykkedes dog ikke, fordi han bider sammen. Simon Kjær og Mæhle når at ligge Eriksen i stabilt sideleje, inden landsholdslægerne tager over.

Tre år senere skal de tre involverede Simon Kjær, Joakim Mæhle og ikke mindst Christian Eriksen – heldigvis – spille EM igen om blot 12 dage, hvor Danmark indleder Gruppe C mod Slovenien.

