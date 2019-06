Joakim Mæhle havde noget, han ville af med.

Ikke så meget på fodboldbanen, for der gjorde han bare det, der har gjort ham til en af Europas varmeste højrebacks den seneste sæson. Godt nok fra den modsatte side og med to mål til at toppe præstationen i 3-1-sejren over Østrig.

Men han ville af med sine ord og meninger efter bænkpladsen og frustrationerne i den EM-kamp mod Tyskland.

»Situationen er en stor misforståelse. Jeg har på intet tidspunkt været ude og undskylde eller fortryde noget af det, jeg har sagt. Jeg har beklaget til både træner, teamet og holdkammeraterne over, at det har taget så meget fokus, som det har,« siger Joakim Mæhle.

Han spillede en brandkamp, og dem, der er til den slags, ville nok mene, at man kunne se på Mæhle, at han skulle bevise noget. Den købte han overhovedet ikke selv.

Og han ville mest af alt snakke om den situation, hvor han gav los for sine frustrationer over at sidde på bænken mod tyskerne.

»Vi bliver ofte kritiseret for at give kedelige interviews, være træls at snakke med og sige det samme hele tiden. Så viser man et lille stykke attitude og passion for det, man laver, og så synes jeg, at det bliver misforstået og fejlfortolket og overfortolket,« siger Joakim Mæhle.

Han valgte efter sit første solomål at løbe direkte ud til bænken, hvor målmandstræner Jan Rindom og cheftræner Niels Frederiksen stod klar til at tage imod backen.

»Det var vel for at vise, at vi alle sammen står sammen, og det her er noget, vi er en enhed om at gøre. Jeg er pisse ked af det på min families og holdkammeraters vegne, at de skal lægge øre til alt det, der blev skrevet.«

Joakim Mæhle står med andre ord fast på den frustration, som der nok altid vil være, hvis man er vant til at spille fast, men så pludselig bliver sat af. Han var bare ikke tilfreds med de efterfølgende reaktioner.

»Det var på de sociale medier. Det er ikke alt, jeg har læst, men jeg har fået tilsendt noget. Der blev skrevet, at det var en utvetydig trodsreaktion mod Niels. Det har det aldrig nogensinde været, og sådan har det aldrig været ment. Og så alle de kommentarer, der kommer på det om, at jeg er primadonna og skal sendes hjem,« siger Joakim Mæhle og slår fast.

»Det rører mig ikke overhovedet, men jeg er pisseked af, at først og fremmest deres læsere skal læse noget, der ikke passer. Og at min familie skal se på alt det, der bliver skrevet.«

Danmark tog sejren, og nu lever håbet altså om at blive bedste toer og dermed gå videre til semifinalen. Og det var dagens bedste meget tilfreds med.

»Jeg har en kæmpe glæde over, at vi vandt. Havde jeg sagt sidst, at det er irriterende at sidde på bænken, men jeg er glad for at være med, havde det også været helt hul i hovedet at sige det på den måde,« siger Mæhle og fortsætter.

»Jeg er rigtig glad for, at vi vinder, men vi er ikke videre fra gruppen, så vi skal bare fortsætte og tage den kvalitet og selvtillid med, som vi havde på banen i dag. Så er jeg sikker på, at vi har en rigtig god chance for at vinde.«