Joakim Mæhle gav den gas til Aalborg Karneval, inden han tjekkede ind i landsholdslejren.

Den danske landsholdskomet blev spottet af flere glade fans, der fik taget billede med ham.

Billederne af den feststemte Mæhle gik viralt, og især en video, hvor han giver den gas på scenen med den danske dj Faustix, væltede internettet.

»Det var specielt at være på scenen. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle derop. Men nu spurgte han. Det var en fed dag og en fed fest,« siger landsholdsspilleren.

Foto: Privat/Anders Hemmingsen



Han var i første omgang ikke meget for at skulle op på scenen. Men afsted kom han.

»Vi havde en aftale om at mødes (med Faustix, red.). Og så spurgte han mig om jeg ville med op. Og det ville jeg sgu ikke. Men de fik mig overtalt,« griner Joakim Mæhle, der blev spottet i en landsholdstrøje med eget navn på ryggen.

»Den byttede jeg mig til,« griner han.

Mæhle har mærket meget til danskernes kærlighed, siden han forrige sommer slog igennem under EM, og han har det helt fint med at blive lagt mærke til, når han er ude.

»Det er en fornøjelse. Der er selvfølgelig mange, der kommer hen. Det har jeg ikke noget problem med. Folk er rigtig søde, og man beder selv om det, når man tager til sådan en dag. Det er vigtigt lige at komme væk og få et afbræk,« siger han.

Foto: Privat/Anders Hemmingsen

Et afbræk fra sin nuværende klubsituation i Atalanta er han dog ikke meget for at melde klart ud om.

Danskeren er på kontrakt til 2025, og selvom spilletiden har været knap, tager han det roligt. Og det er på trods af, at landstræner Kasper Hjulmand har gjort det klart, at hvis man vil med til VM, skal der minutter i benene.

»Jeg tænker selv, at jeg starter op igen i Atalanta efter sommerferien. Det bruger jeg ikke meget krudt på lige nu. Det er de fire kampe med landsholdet, jeg tænker på.«

»Der er ingen tvivl om, at jeg synes, at spilletiden har været i underkanten det sidste halve år. Fortsætter det, er det nok noget, man skal kigge på. Men som jeg sagde, regner jeg stærkt med at starte op i Atalanta.«

Kunne du være lun på et skite til England?

»Jeg afviser ikke noget. Det er noget, vi må tænke over på sigt. Lige nu er jeg Atalanta-spiller, jeg har en lang kontrakt der.«

Joakim Mæhle og resten af landsholdet rejser torsdag til Paris, inden man fredag aften møder Frankrig i Nations League.