Selvom det ikke fremgår af via de sociale medier, bliver sejrsråbene hos fodboldlandsholdet stadig afsluttet med ordene 'store patter'.

Det fortæller landsholdsstjernen Joakim Mæhle i Radio4-podcasten, som 'Mandsholdet' står for.

»Om vi råber store patter? Ja, DBU klipper det bare ud, men ja, det gør vi,« siger Joakim Mæhle, da han bliver han direkte spurgt om det.

For omkring fem år siden var der stor debat om netop landsholdets kampråb.

Foreningen Everyday Sexism Project Danmark opfordrede DBU til at skride ind over for råbet i omklædningsrummet.

»Vi taler om, hvordan alle de krænkelser kan ske, som der berettes om under hashtagget #MeToo, og det er ganske enkelt.«

»Det er, fordi vi har en kultur, der tillader det, og en kultur, der lærer drenge at være 'boys-will-be-boys', hvor sexisme er en del af dette,« lød det dengang fra foreningen.

DBU meddelte dog, at man ikke havde tænkt sig at skride ind over for kampråbet:

»Jeg er med på, at det for nogle kan virke mærkeligt. Jeg lægger også mærke til, at der er mange, der synes, det er fint, og at vi ikke skal gøre en større sag ud af det.«

»For mig er det afgørende, at der ikke er noget nedladende i det, og at det her er en sejrssang, der bliver sunget mange steder i dansk fodbold – fra Serie 5 til Superligaen og på diverse landshold gennem tiden,« siger Jakob Høyer.

Tilsyneladende har DBU dog valgt at klippe kampråbet, lyder det altså ifølge Joakim Mæhle.

I podcasten svarer Joakim Mæhle på såkaldt '10 skarpe spørgsmål'. Herunder også, hvem han mener, der er værst at bo sammen med.

VM i Qatar begynder 20. november – Danmark spiller to dage senere.