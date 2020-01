Øland forlader fredag Spillerforeningen og skal fremover kæmpe for Counter Strike-spillernes rettigheder.

Den mangeårige direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Foreningen, der varetager professionelle fodboldspilleres interesser, oplyser, at Ølands stop sker i forbindelse med en ny strategi og omorganisering af foreningen.

Den afgåede direktør skifter til et job som administrerende direktør for CSPPA, som er den internationale spillerforening i Counter Strike.

Samtidig vil Øland også i fremtiden løse internationale opgaver og varetage de danske interesser i den internationale fodboldspillerforening, Fifpro.

- Som enhver organisation ser vi hele tiden på, hvordan vi bedst udvikler os og varetager spillernes interesser bedst muligt, siger Spillerforeningens formand, Jeppe Curth, i pressemeddelelsen.

- Med en ny overenskomst og stærke, langvarige landsholdsaftaler i ryggen, giver det os nu en mulighed for at udvikle foreningen igennem et nyt setup, hvilket blandt andet betyder, at Mads Øland stopper som direktør i Spillerforeningen, lyder det.

Mads Øland har været en omdiskuteret person i det danske idrætsmiljø, hvor mange har stødt sig på hans forhandlingsstil.

Det er Øland, der har ført ordet, når spillerne har forhandlet med DBU - blandt andet om nye landsholdsaftaler, der i flere omgange har kastet dansk fodbold ud i arbejdskonflikt.

Uenighederne fik i 2017 den konsekvens, at DBU aflyste kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige, mens unionen året efter erstattede herrelandsholdet med et hold af amatører i en testkamp i Slovakiet.

Selv ser Øland tilbage på sin tid i direktørstolen med tilfredshed og kalder afskeden vemodig.

- Det har også været en stor ære og tillidserklæring at repræsentere spillerne på både klub- og landshold i så mange år. Med dygtige medarbejdere og rådgivere synes jeg, at vi har opnået gode ting for spillerne, siger han i pressemeddelelsen.

Ølands opgaver bliver foreløbig overtaget af Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, der er udpeget som midlertidig administrativ chef.

