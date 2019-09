Spillerforeningens direktør fordømmer de racistiske tilråb, der angiveligt blev rettet mod FCM-spillere.

Dommer Benjamin Willaume-Jantzen gjorde det rigtige, da han torsdag afbrød pokalkampen mellem Fremad Amager og FC Midtjylland, efter at der angiveligt var blevet rettet racistiske tilråb mod nogle af midtjydernes spillere.

Det siger direktør i Spillerforeningen Mads Øland, der fordømmer tilråbene.

- Det er rigtig fint, at dommer Benjamin Willaume-Jantzen fulgte reglerne om racisme i pokalkampen mellem Fremad Amager og FC Midtjylland og stoppede kampen, indtil der kom en melding i højttalerne til tilskuerne, siger han på Spillerforeningens hjemmeside.

- Det er til gengæld dybt trist, at det var nødvendigt for dommeren at gøre det. Det understreger, at vi fra spillersiden må blive ved, indtil alle forstår det: Racistiske tilråb og abelyde er totalt uacceptabel opførsel, og den slags hører ikke hjemme i vores sport - eller nogen andre steder.

Ifølge FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, hørte midtjydernes Awer Mabil tilråbene.

- Det var modsat mig, at det skete. Men Awer Mabil hørte det, og jeg kunne se, at Mabil blev ked af det og frustreret over det, men trænerne har taget en snak med ham, siger Steinlein til BT.

Kampen endte med et overraskende exit til sidste sæsons pokalmestre fra FC Midtjylland, der tabte 0-1 til 1. divisionsholdet.

/ritzau/