Bankerot - eller reddet noget så flot?

Få dage før startskuddet til forårssæsonen i Superligaen ligger Lyngby Boldklub stadig i økonomisk ruin. Konkurs-advarselslamperne blinker kraftigere og kraftigere.

Klubben åbner - efter planen - sæsonen 11. februar hjemme mod Brøndby, men spillerne har stadig ikke fået løn, og derfor er Spillerforeningens direktør, Mads Øland, gået ind i sagen.

Direktøren, der varetager spillernes interesse som ansvarlig for deres fagforening, håber, at der kommer en løsning på den økonomiske situation i Lyngby Boldklub, så spillernes penge og job er sikret for fremtiden.

»Det er en træls situation for spillerne, klubben og alle andre i Lyngby Boldklub. I Spillerforeningen håber vi, at der kommer styr på den økonomiske situation, og at der kommer nye ejere ind, således at vi kan få en redning af klubben. Hvis Lyngby Boldklub som håbet bliver reddet, sørger Spillerforeningen for, at spillerne bliver efterbetalt for det, som de nu har til gode,« siger Mads Øland til BT.

Klubbens fremtid har svævet i det uvisse lige siden, at Torben Jensen - storinvestoren fra Hellerup Finans - i begyndelsen af januar meddelte, at man lukker Hellerup Finans. Dermed får Lyngby, som tingene ser ud lige nu, ikke længere den økonomiske tilførsel, som der er brug for til at kunne drive en klub i Superligaen.

For alle funktionæransatte i klubben fik det onsdag den konsekvens, at alle funktionærer blev opsagt. Det kunne BT fortælle. Blandt de fyrede medarbejdere er blandt andre den sportslige leder, Birger Jørgensen, som har været i klubben i mange år. De kan blive genansat, hvis klubben bliver reddet.

Spillerne er derimod ansat på åremålskontrakter, hvor der gælder andre regler, så de er ikke blevet afskediget og træner ufortrødent videre og forbereder sig på Brøndby.

Men de har altså ikke fået løn for januar og befinder sig derfor nu imellem to stole.

På den ene side kan spillerne give klubben snor til at finde en økonomisk løsning for fremtiden. Det er det, som de har valgt at gøre indtil videre, og derfor fortsætter de med at møde ind i klubben - vel at mærke uden at få udbetalt løn.

Så er der den mere dystre løsning, at spillerne - eller en anden ansat i klubben - gør krav på den løn, som de har til gode. Så har klubben tre dage til at udbetale løn til spillerne, der ellers kan begære klubben konkurs, hvis ikke pengene er kommet inden for tre hverdage.

Og i Spillerforeningen forbereder man sig på en konkurs, fortæller Mads Øland.

»Vi er gået i gang med at indhente spillernes kontrakter og lønsedler, så vi kan kvalificere, hvor meget den enkelte spiller har krav på. På den måde er vi klar til at agere, hvis konkursen indtræffer, og vi så må bede om dækning af spillernes løn og feriepenge i Lønmodtagernes Garantifond. Men der er vi længere ude i fremtiden.«

Direktøren fortæller, at der ikke er nogen firkantet deadline på to eller syv dage for, hvornår kravet bliver indsendt til Lyngby.

»Vi er i dialog med ledelsen i Lyngby om, hvad der skal ske. Det er sådan, at vi må arbejde med det. Det eneste, som vi med sikkerhed ikke gør, er at give henstand til klubben. Nogle har spurgt, om 'vi ikke bare kan give dem en måned eller to til at få løst det her?'. Men spillerne skal ikke klare sig igennem hverdagen på opsparinger og banklån. Vi fremmer det krav, som spillerne har, så hurtigt, som vi kan. Det er vi også forpligtet til over for Lønmodtagernes Garantifond, der går ind og dækker op til 160.000 kroner af den enkelte spillers nettoløn plus feriepenge i tilfælde af en konkurs.«

Lyngby åbner Superliga-forårssæsonen mod Brøndby i næste uge. Kan du forestille dig, at spillerne spiller den kamp, hvis der stadig ikke er kommet en ny ejer til klubben, der sikrer spillernes økonomi og fremtid?

»Lige nu tænker jeg slet ikke på Brøndby-kampen. Spillerne skal til træning i morgen (fredag, red.), og der venter en træningskamp i weekenden. Vi tager det dag for dag og time for time og tager vores forholdsregler. Lige nu er Lyngbys fremtid ude af spillernes og vores hænder, og jeg kan ikke sige, hvornår vi præcist sender et påkrav, hvis Lyngby ikke har fået styr på økonomien. Vi arbejder så hurtigt, som vi kan med at opgøre spillernes krav og at gøre kravet gældende over for klubben.«

Hvis det kommer til en konkurs, kan spillerne frit ophæve deres kontrakter med Lyngby og tegne en kontrakt med en anden klub - også selvom transfervinduet er lukket. I det tilfælde får spillerne dispensation til at skifte til en ny arbejdsgiver.