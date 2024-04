Man skal tage muligheden, når den byder sig.

Det tænkte den relativt ukendte Serie B-klub Como, der har danske Oliver Abildgaard på holdkortet, da de opdagede, at en anden danske profil kom til området, nemlig Mads Mikkelsen.

Skuespilleren, der har spillet Bond-skurk og været med til at vinde en Oscar-statuette, var til stede ved en stor festival for populærkultur, og så sprang fodboldklubben til og overraskede Mikkelsen, der er stor fan af sporten, særligt når det gælder FCK.

»Det var en fantastisk mulighed for at møde Mads Mikkelsen, der er en højt respekteret skuespiller, og for at give ham vores smukke trøje. Han udveklsede nogle venlige ord og ønskede os held og lykke i den resterende del af sæson,« lyder det fra Abildgaard i en mail fra klubben til B.T.

Como kæmper for oprykning til den bedste række og ligger lunt i svinget.

Nu kan de have scoret sig en ekstra fan, hvis altså Mikkelsen har plads i fodboldhjertet ved siden af FCK, der fylder meget.

Den tidligere AaB- og Celtic-spiller har fået masser af minutter for den ambitiøse klub, men han har udløb til sommer, så her skal den 27-årig midtbanespiller træffe et valg om, hvor karrieren nu skal fortsætte.