Mads Laudrup har fået spørgsmålet tusind gange.

Men han orker det ikke mere. Han er simpelthen dødtræt af det.

For med ét af Danmarks mest berømte efternavne hængende over hovedet, er der særligt ét spørgsmål, der trænger sig på, hver gang han møder nye mennesker: 'Hvordan er det at være Michael Laudrups søn?'

Et spørgsmål, der meget gerne må stoppe, fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.

»Jeg orker simpelthen ikke at fortælle mere om, hvorfor der stod 'Thunø', mit mellemnavn, bag på trøjen til indendørsfodboldturneringerne, eller hvordan det føltes, når han (Michael Laudrup, red.) stod ude på sidelinjen til juniorkampene i KB. Jeg respekterer, at nogle synes, det er interessant, men jeg synes, det er så ligegyldigt, for det relaterer sig til begivenheder og situationer, der ligger 15 år tilbage,« siger han til Jyllands-Posten.

Mads Laudrup har tidligere fortalt, hvordan fodboldsnakken på hjemmefronten ofte bliver nedtonet, fordi familien for længst er fodboldmæt.

»Vi prioriterer faktisk, at når vi er sammen derhjemme, så snakker vi ikke om fodbold, for der sidder også nogen, der hverken orker at se og høre om fodbold hele tiden,« lød det i et interview med B.T.



Michael Laudrup har tre børn. Mads, Andreas og Rebecca.