»Det var ikke sjovt.«

Sådan lyder svaret fra Mads Laudrup om den første live-udsendelse, han skulle lave for TV3 Sport.

»Jeg har en dvd derhjemme med det. Jeg spurgte på TV3, om jeg kunne få en dvd med første udsendelse, for den blev jeg nødt til at se om fem år. Det var ren overlevelse. Det vil jeg gerne sige. Det var overhovedet ikke nogen fornøjelse,« fortæller han i Stephanie Fiskers podcast 'Anden til venstre' på Podimo.

»Sådan er det vel i alt, når der er mange mennesker, der sidder og ser på det, man laver. Man er til fri skue. Så føler man sig bare meget nøgen,« siger den 30-årige tv-vært, der selv er tidligere fodboldspiller med en fortid i blandt andet HB Køge og FC Helsingør.

Mads Laudrup er i denne uge gæst i podcasten 'Anden til venstre'. Foto: Sara Gangsted Vis mere Mads Laudrup er i denne uge gæst i podcasten 'Anden til venstre'. Foto: Sara Gangsted

Mads Laudrup blev ansat på sportskanalen i maj 2016, efter at han havde lavet nogle optagelser med kanalen om fodboldholdet FC Græsrødderne, som han har været med til at stifte.

Det ene tog det andet, og han blev med egne ord tilbudt en mulighed. I første omgang for at se, om det overhovedet var noget for ham. For han ville ikke takke ja, bare fordi muligheden pludselig opstod.

»Jeg er da godt klar over, at havde jeg heddet Mads Hansen og var stoppet som 26-årig, så havde jeg nok ikke fået den mulighed. Mere blåøjet skal man heller ikke være. Jeg skulle føle, det var det rigtige. Det gjorde jeg, og jeg er helt vildt glad for det,« siger Mads Laudrup i snakken med Stephanie Fisker med henvisning til sit berømte efternavn.

Han fortæller i podcasten, hvordan 'Laudrup'-navnet har været rigtig positivt i mange sammenhænge, men at han også altid vil være til debat.

Og der vil altid sidde folk ude i landet og mene, at han kun har fået et værtsjob, fordi hans far er Michael Laudrup.

Mads Laudrup spillede i sin karriere blandt andet for HB Køge. Foto: Marie Hald Vis mere Mads Laudrup spillede i sin karriere blandt andet for HB Køge. Foto: Marie Hald

Sådan ser han ikke selv på det. Han er klar over – og anerkender – at han da får nogle muligheder, der ikke kommer til alle.

Men det er ham selv, der griber dem og fører dem til noget. Som det var tilfældet, da TV3 Sport meldte sig på banen, og det var heller ikke bare en dans på roser fra dag ét, han trådte ind i studiet.

»Jeg sammenligner det lidt med, at jeg var dårlig til at sparke med højre ben. Jeg var dårlig til at være vært i starten. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er alle, der starter med live-fjernsyn. Det er ikke nemt at have ansvaret for, at tre timers udsendelse ikke går i stå. Det er heller ikke nemt at sparke den med højre op i hjørnet, hvis man er venstrebenet. Det handler om udvikling. Selvfølgelig kommer der nogle fejl, det handler bare om, hvordan man tackler dem,« siger Mads Laudrup i podcasten.



Hele afsnittet med Mads Laudrup kan høres her.