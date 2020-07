»Du fungerer godt på skærmen. Har du nogensinde gjort dig nogen overvejelser om et værtsjob?«

Det spørgsmål fik Mads Laudrup fra den øverste tv-chef i 2016, efter han var en del af programmet 'FC Græsrødderne'. Svaret var nej. Men han havde jo beskæftiget sig med fodbold, så det kunne da godt være. Eller hvad?

B.T. taler i en serie med flere forskellige tidligere danske sportsudøvere, der efter karrieren har taget springet over på den anden side af kameraet og mikrofonen. Om hvorfor, hvilke overvejelser de gjorde sig, og hvordan det er at gå fra at være sportsstjerne til at være den, der stiller de hårde spørgsmål.

For Mads Laudrup, der i dag er en af TV3 Sports faste Superliga-værter, var der noget spændende ved et job som fodboldvært, men det var alligevel ikke lige den vej, han havde forestillet sig, han skulle gå.

Derfor var der også en masse, der skulle vendes og drejes, før han endelig kunne sige ja tak.

»Jeg har mere end én gang haft overvejelserne om, hvorvidt det var det værd at stå i skudlinjen hver evig eneste dag fra alle, der ser med. Eller om man bare skulle være lidt mere tilbagetrukket og nyde livet uden al opmærksomheden,« siger han og fortsætter:

»Men jeg var også der, hvor jeg vidste, at folk har holdninger, ligegyldigt hvad pokker man laver, så jeg fulgte bare min egen intuition. Og efter skærmtesten, der gik rigtig godt, så kunne jeg mærke, det var sjovt og ikke mindst udfordrende at lave.«

Den i dag 31-årige Mads Laudrup har på grund af sin kendte far, Michael Laudrup, da også allerede fra barnsben levet i offentlighedens søgelys. Et spotlys, der ikke blev mindre, da han selv endte som professionel fodboldspiller.

En ung Mads Laudrup i aktion for FC København.

Det betød også, at han havde sin skepsis i forhold til pressen, både under og efter karrieren sluttede i 2015.

Som aktiv fodboldspiller hørte han nemlig til den del af spillerne, der så journalisterne som fjender.

»Sådan følte jeg det i al den tid, jeg spillede. Jeg har aldrig været en af dem, der var vilde med pressen. Der er dem, der er vilde med dem og er gode til at bruge dem, og så er der dem, som ser medierne som en modstander, hvor man skal passe på med, hvad man siger.«

Derfor var det også en speciel situation for Mads Laudrup, da han pludselig så sig selv stå på den anden side med spørgsmålene klar i ærmet. Også selv om han i dag har fået et lidt andet billede af medieverdenen.

Mads Laudrup stoppede sin fodboldkarriere i 2015, da han var 26 år.

»Jeg synes, at det i starten var de kritiske interviews, der var de sværeste, fordi jeg selv kunne fornemme, hvordan 'interview-offeret' havde det. Jeg kunne sætte mig i deres sted, og det, synes jeg, gjorde det vanskeligt i begyndelsen.«

»Sådan har jeg det ikke mere. Nu ser jeg det som en opgave som alle andre, og oftest så er de personer jo også godt klar over præmissen for det interview, der skal laves. Det har jeg også på fornemmelsen, at de godt ved, netop fordi jeg ved lidt om at stå i deres sted.«

Men selv om jobbet som vært på mange måder var og fortsat er langt fra livet som professionel fodboldspiller, så er der alligevel nogle ligheder, hvis du spørger Mads Laudrup.

Ifølge ham kræver det nemlig lidt af det samme at være en god tv-vært som at være professionel elitesportsudøver.

»Man har gennem sin karriere været drevet af det her konkurrencegen, hvor man i så mange år hele tiden har ambitionen om at gøre det så godt som muligt, og sådan er hverdagen også som tv-vært. Vi sender live, og det betyder, at der ikke er én dag, hvor man bare kan slå benene op. Det handler om at være skarp hver evig eneste dag, for ellers så falder hammeren.«

»Og hvis der er nogen, der er i stand til det og i stand til at trives i det, så er det elitesportsudøvere.«

Mads Laudrup er vært på TV3 Sports fodboldprogram 'Offside', ligesom han er en fast del af kanalens Superliga-dækning.

