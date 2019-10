Hvordan er det at vokse op med manges øjne rettet mod en – blot fordi ens efternavn er kendt?

»Det sværeste har været mine tanker og følelser omkring opmærksomheden.«

Sådan siger Mads Laudrup i podcasten 'Anden til venstre' på Podimo.

Som søn af Michael Laudrup er han også vokset op i rampelyset, og i podcasten taler han blandt andet om at have været til et fodboldstævne som 10-årig, hvor alle vidste, hvem han var. Det var 'Michael Laudrups søn'. Og netop den opmærksomhed var måske en af udfordringerne, forklarer Mads Laudrup, der dog også understreger, at det kendte efternavn har givet mange positive ting også.

»Jeg har haft to liv. Jeg har haft et liv med min mor, totalt ukendt kvinde, hvor vi har boet i Danmark, og så har jeg haft min far. Når jeg har været der, har det været et fuldstændigt andet liv at leve. Det har været ham, jeg er blevet associeret med, sat i bås med, det lyder forkert, men det har været det udtryk, jeg har haft alle steder,« forklarer Mads Laudrup.

Han er primært vokset op i Danmark hos sin mor, mens Michael Laudrup boede og arbejdede i udlandet.

Mads Laudrup besøgte ham så ofte, det var muligt, og som barn kunne han godt mærke, at der var en anden opmærksomhed omkring ham.

»Det var lidt svært at komme hjemme fra min mor, og det hele bare var ganske normalt, og så komme ud at spille fodbold til et stævne, hvor der stod 300 børn og mest af alt forældre og tænkte 'det er ham der'. Det var mærkeligt,« siger Mads Laudrup, der selv i en årrække spillede fodbold.

Som ung var det for KB, og her brugte de i klubben et snedigt trick for at skærme ham. Der stod 'Mads Thunø', som var morens navn, på holdkortet. Og ikke Laudrup.

»For at gå helt ind har det til tider gjort mig meget utryg og meget usikker på, hvem er jeg overhovedet? Kan jeg overhovedet leve op til det her? Gider jeg overhovedet det her?« fortæller Mads Laudrup, der som ung lærte ikke at tage tingene personligt. Derudover hjalp en mentaltræner ham meget, ligesom han med egne ord også tog et stort skridt, da han fik job hos TV3 Sport i 2016, efter han valgte at stoppe sin aktive fodboldkarriere.

I dag er han stadig på kanalen, hvor han er vært på Superligaen og magasinet 'Superliga XL', der bliver sendt om mandagen efter den sidste kamp i en runde.