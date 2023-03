Lyt til artiklen

Viaplay-værten Mads Laudrup har haft den hele store tegnebog fremme for at få fingrene i en lejlighed i et nybyggeri på Islands Brygge i København.

Intet mindre end 13,3 millioner kroner har han sammen med partneren Line Hjemsted givet for den 154 kvadratmeter store lejlighed på øverste etage med udsigt over vandet.

Det skriver Se og Hør ud fra oplysninger fra Tinglysningen.

Lejligheden er spritny, og parret er de første ejere af boligen.

Foto: Betina Garcia Vis mere Foto: Betina Garcia

De 154 kvadratmeter er fordelt på to plan, hvor der blandt andet er to badeværelser.

130 kvadratmeter altan følger også med i prisen.

Mads Laudrup og kæresten Line Hjemsted har haft rigeligt med tid til at se på den rette bolig sammen, da parret har været sammen i mere end 11 år.

Til dagligt arbejder den tidligere fodboldspiller Mads Laudrup som vært på fodboldudsendelser så som Viaplay-programmet 'Offside.'