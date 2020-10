Der har været pres på Mads Laudrup, siden han blev født.

Som søn af Michael Laudrup, nevø til Brian Laudrup og barnebarn af Finn Laudrup har forventningerne om en stor fodboldkarriere været der fra start.

Det er ikke blevet til en karriere i eksempelvis Barcelona, og det har taget tid at erkende. Det fortæller Mads Laudrup i et interview med DR.

»Det sværeste har altid været at finde den fulde accept i at sige, at jeg ikke når samme niveau som min far. Jeg kunne tidligt se, at det ville jeg aldrig nogensinde komme til, men hvad var så acceptabelt for mig?«

Mads Laudrup er vært på Viasats fodboldudsendelser. Foto: Sara Gangsted

Mads Laudrup er i dag tv-vært på Viasats fodboldudsendelser, og fodbolden dyrkes ved siden af hos FC Græsrødderne i landets femtebedste række.

Han har dog tidligere snøret støvlerne for hold som HB Køge, FC Helsingør, Hobro og FC København. Det er blevet til 22 kampe i Danmarks bedste fodboldrække.

Den 31-årige Michael Laudrup-søn understreger dog, at han har spillet fodbold, fordi han synes, det er fedt, og ikke fordi han er blevet presset til det.

Han tilføjer dog, at det ikke altid var lige fedt at løbe rundt til stævner i Danmark, mens faren rendte rundt for Real Madrid i Spanien.

Nu har Mads Laudrup fundet ud af at være sin egen Laudrup. Det har en mentaltræner, som han ansatte omkring 20-årsalderen, blandt andet hjulpet med.

Mentaltræneren har hjulpet med de fodboldmæssige og de personlige ting, som han har haft i bagagen.