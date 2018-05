Sønderjyske-angriber Mads Hvilsom vil slutte Hobros sæson, når mandskaberne søndag spiller returopgør.

Haderslev. Der var på forhånd spekuleret i en hårdt spillet kamp, da Sønderjyske tog i mod Hobro i den første Europa League-playoff-kamp mellem de to hold.

Kampen faldt i skyggen af den afsluttede matchfixing-undersøgelse af Sønderjyske, hvor Hobro indtog en central rolle. Og Sønderjyske-spilleren Mads Hvilsom havde før kampen udtalt, at han var ekstra tændt og motiveret.

Men da røgen havde lagt sig, og Sønderjyske havde vundet 1-0, gik meldingerne på en fair spillet kamp.

- Vi gik til den, men det gør vi altid. Nu skal Hobro bare sendes på sommerferie, siger Mads Hvilsom.

Han har tidligere spillet i Hobro og fik en central rolle i matchfixing-sagen via en besked, han havde sendt til sin ven og Hobro-spiller Jesper Bøge.

Selv om kampen ikke bød på de store svinestreger, erkender Hvilsom, der tidligere har spillet i Hobro, at sagen stadig ulmer i ham.

- Der er én spiller fra Hobro, jeg ikke taler med mere. Resten kan jeg stadig fint med, siger Mads Hvilsom.

Angriberen var tæt på at give sønderjyderne et endnu bedre udgangspunkt end 1-0, men han ramte stolpen i sidste minut.

Og nu ser han frem til returopgøret i Hobro om en uge.

- Vi taber i hvert fald ikke deroppe. Jeg glæder mig til at spille på DS Arena igen, selv om jeg er klar over, at deres tilskuere ikke er fan af mig længere, siger Hvilsom.

Hans anfører, Marc Pedersen, mener ikke, at matchfixing-undersøgelsen spillede den store rolle i søndagens kamp.

- Det ville jo ikke nytte noget, at vi gik ud og trak tre røde kort i den første halve time. Vi ville jo vinde kampen og videre i Europa League-playoff, siger Marc Pedersen.

- Der har slet ikke været lagt op til et noget hævntogt fra vores side. Vi taler faktisk slet ikke om sagen mere, siger han.

Returopgøret bliver spillet på søndag i Hobro.

/ritzau/