Mads Hermansen er blevet solgt til Leicester City.

Det oplyser Brøndby IF på sin hjemmeside.

»Det har været en fantastisk rejse fra U17-holdet, til at jeg i dag har sat min underskrift på en kontrakt med Leicester. Der er rigtig mange i Brøndby IF, jeg gerne vil takke. Ikke mindst mine målmandstrænere og holdkammerater gennem årene i Brøndby IF,« siger Mads Hermansen og fortsætter:

»Alle har de været med til at gøre mig til den målmand og det menneske, jeg er i dag og bidraget til, at alle træningspas har været udviklende, hårde og ikke mindst sjove. Senest har Casper Ankergreen været med til at løfte mit niveau og udfordret mig, ikke blot teknisk, men også mentalt.«

B.T. kunne allerede i sidste uge afsløre, at Championship-klubben havde budt på den danske målmand, og at det var derfor, han ikke var med i en træningskamp mod Swansea.

I 2016 kom den dengang 15-årige Mads Hermansen til Brøndby Masterclass, og han kæmpede sig efterfølgende til en plads i Superligatruppen, ligesom han også har været i truppen til det danske landshold.

Han har nået at spille 70 officielle seniorkampe for Brøndby IF i sin tid i klubben.

»Det er et absolut velfortjent skifte, som Mads Hermansen laver til Leicester. Mads er en klassemålmand og har vist sit allerede høje niveau for os igennem lang tid, hvilket har gjort, at han i dag er blevet en del af landsholdstruppen,« siger klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

»Mads er topprofessionel og arbejder stenhårdt for at nå de mål, han sætter sig, mens han samtidig formår at være en fantastisk holdkammerat og kollega.«

»Alt dette gør, at vi utrolig stolte af at sende Mads afsted til Leicester, for vi er ikke i tvivl om, at han vil gøre det godt derovre og være en god ambassadør for Brøndby IF og dansk fodbold i årene, der kommer.«

Opdateres …