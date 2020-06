En ny, stor udfordring venter Mads Davidsen.

B.T. kan fortælle, at den danske fodboldleder har indgået en aftale med Al Jazira Club fra Forenede Arabiske Emirater.

Her får han ifølge B.T.s oplysninger titlen som Director of Football.

Al Jazira Club er historisk set en af de største klubber i Mellemøsten og tilhører den verdenskendte Manchester City-ejer, Sheikh Mansour.

Nu får den stenrige sheikh en 37-årig dansk fodbolddirektør, der skal stå med ansvaret for klubbens fodboldstrategi og udvikling, både hvad angår førsteholdet og akademiet.

En opgave, Mads Davidsen tidligere har prøvet med succes i den kinesiske storklub Shanghai SIPG, som han i en årrække var tilknyttet og forlod som teknisk direktør. Da klubben hentede sit mesterskab i 2018.

Efter sin ansættelse i Shanghai SIPG lancerede Mads Davidsen, der også har den højeste træneruddannelse som UEFA PRO-licenstræner, sin egen rådgivende virksomhed, Optima Football, og han var blandt andet konsulent i Brøndby til november 2019.

Herefter flyttede han til Malaga, hvor han har bosat sig med sin familie, og mens Mads Davidsen venter på, at hans kone snart føder barn nummer to, dumpede et jobtilbud ind, der var for godt til at sige nej til.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver Mads Davidsen præsenteret som ny Director of Football i Al Jazira Club torsdag, men vil først ankomme og blive vist rundt fredag.