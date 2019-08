Den danske fodboldkonsulent, Mads Davidsen, har med sit firma, Optima Football, haft et samarbejde med flere klubber i Europa og Asien.

Nu tager han hul på det afrikanske kontinent.

»Jeg har lige lavet et samarbejde med en egyptisk klub, og det er jo spændende at komme ind på det afrikanske kontinent,« siger Mads Davidsen, der også har den højeste træneruddannelse i Europa, UEFA Pro License.

Ifølge danskeren er der flere årsager til, at Afrika er et spændende marked:

»Det er blandt andet sammenkoblingen af de forskellige nationale kulturer. Jeg synes, at det er spændende at komme ud et sted, hvor man hele tiden kan lære noget nyt. Der er en anden måde at tænke på og en anden måde at gøre tingene på. Jeg kommer med de kompetencer jeg har, og jeg skal forsøge at løfte niveauet i klubben.«

Mads Davidsen anerkender, at der er penge at hente i det afrikanske marked, men gør det klart, at det ikke er det, der tiltaler ham:

»Ja, der er penge i det. Men mit arbejde er meget casebaseret. Det er ikke sådan, at jeg skal have ‘det her´ for at give ‘det her’. Det her er en helt anden case end Brøndby f.eks. Dermed er prisen også en anden. Projektet i Egypten er en løbende case, hvor vi tager det lidt fra måned til måned. Men jeg gør det ikke for økonomiens skyld. Jeg synes faktisk bare, at det er en spændende måde at udvikle fodbold i verdenen på, men også at se fodboldverdenen på en anden måde,« siger Mads Davidsen, der netop også har været på Island for at afsøge markedet der.

Mads Davidsen har tidligere været ansat som teknisk direktør i kinesiske Shanghai SIPG. Han har også været U19-træner i Brøndby.

Mads Davidsen Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Mads Davidsen Foto: CHANDAN KHANNA

I 2012 blev han chef for Ebbe Sands fodboldakademi i Shanghai, og Ebbe Sand var sportsdirektør i Brøndby, da Mads Davidsen blev hyret til at hjælpe til i Brøndby, men nu er Ebbe Sand som bekendt væk.

Mads Davidsen har en aftale med Brøndby frem til årsskiftet på trods af, at Ebbe Sand ikke længere er i klubben. Han er dog ikke dialog med Brøndby om en eventuel forlængelse af aftalen:

»Ja, jeg er stadig i Brøndby, men der er ikke snak om en forlængelse af aftalen lige nu,« fortæller Mads Davidsen.

Han har tidligere arbedet som fodboldekspert på kinesisk TV samt hos DR og Eurosport.