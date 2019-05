Egentlig var planen en anden. For Mads Davidsen er glad for struktur og havde egentlig hverdagen fyldt med projekter. Alligevel sagde han ja til et job i Brøndby.

»For at være helt ærlig havde jeg ikke store tanker om, at jeg skulle arbejde i Danmark lige nu. Men det tiltalte mig, fordi jeg kunne se et uforløst potentiale. Det er den type klubber, jeg godt kan lide at finde,« siger Mads Davidsen til B.T.

Han har før været i den kinesiske klub Shanghai SIPG FC som assistent for førsteholdet, U23-cheftræner og efterfølgende teknisk direktør.

Han hjalp med at opbygge en storklub, der kæmper med om titler i Kina og den asiatiske Champions League. Nu skal han hjælpe Brøndby i en konsulentrolle de næste ni måneder.

Mads Davidsen har tidligere været i kinesiske Shanghai SIPG. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Mads Davidsen har tidligere været i kinesiske Shanghai SIPG. Foto: CHANDAN KHANNA

Han har været i klubben før som cheftræner for U19-holdet, og så var han kampanalytiker, da Auri Skarbalius havde tøjlerne for Superligaholdet. Med andre ord kender Mads Davidsen Brøndby godt.

»Det er en stor klub. Så kan vi diskutere, om de to ord er blevet skilt ad. Før var det måske en storklub, og nu er det en stor klub. Det er det, der er sket, fordi man blandt andet ikke har vundet danmarksmesterskabet siden 2005,« siger 36-årige Mads Davidsen og fortsætter:

»Det gør, man har rigtig mange ressourcer og meget volume. Det er noget af det, jeg mener, man kan optimere på og forløse ved at ensrette nogle processer og strategier. Det kigger jeg efter. Er der en sammenhæng mellem økonomi, volume og potentiale?« siger Mads Davidsen, der skal være på Vestegnen en uge om måneden.

Han kommer ind med en anden viden og erfaring, og så har han et stort netværk, der kan bruges. Mads Davidsens job er dog ikke at fortælle Martin Retov, hvordan Brøndby skal spille mod FCK i weekenden.

»Det har de selv styr på. Det jeg skal være involveret i er at have det lange blik på og se på, hvordan vi får Brøndby tilbage til at være en storklub om ikke bare tre år men også kontinuerligt. Det er her, jeg har erfaring fra udlandet og det, jeg var med til at bygge op i Shanghai. Jeg skal prøve at stille nogle spørgsmål, skubbe til nogle processer og sørge for, at klubben som helhed hænger sammen,« siger Mads Davidsen.

Han skal være en hjælpende hånd - og sparringspartner - til Ebbe Sand, der i forvejen også har mange opgaver. Klubben skal vælge en retning, som alle skal følge, og et af de store fokusområder er ungdomsspillerne.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke har været den største transition fra ungdomsholdet til A-holdet de seneste år. Det er bare at kigge på statistikkerne. Der kommer simpelthen ikke så mange spillere igennem. Det skal vi have ændret tilbage til et naturligt flow også i forhold til Brøndbys strategiplan, hvor det på sigt er 50 procent af truppen, der skal være egen avl,« siger Mads Davidsen.

Det sker ikke med et fingerknips. Det er et arbejde, der starter helt nede ved U14-spillerne.

Det er måske en generel kritik, jeg lidt har haft af dansk fodbold. Jeg synes, vi mangler udsyn. Mads Davidsen

Samtidig skal det også lykkes på kort sigt, og potentialet er der, mener han.

»Jeg kommer til rigtig mange fodboldklubber, hvor jeg plejer at sige til dem, at de har to klubber i klubben - de har førsteholdet og akademiet. Det er to forskellige klubber, hvis man skal være lidt grov. Så slemt er det ikke her, men der er ingen tvivl om, der ikke har været den samlingskraft, der skulle til for at forløse det potentiale, Brøndby har,« siger Mads Davidsen.

Han har selv trænererfaring og vil påvirke de områder, ‘han kan’. For ham er det ligeså vigtigt at udvikle ungdomstrænere - som eksempel - som det er at udvikle spillere. Mads Davidsen var selv ude for at se ungdomstræning i weekenden, hvor han også fik en snak med forældrene.

Noget, han ikke havde troet ville ske for bare lidt tid siden, da han havde sine overvejelser om overhovedet sige ja til Brøndby. Hverdagen var egentlig fyldt op med klubber i Kina, Tyrkiet og Premier League.

»Men jeg må også indrømme, da Ebbe ringede og pressede på og forklarede, hvor han vil føre klubben hen, og jeg så havde møde med ham og Jan Bech, hvor jeg fik forklaret, hvordan jeg ser tingene og hvordan jeg gerne vil hjælpe, synes jeg faktisk, det gav mening. Vi er på samme vej og kører i samme retning,« siger Mads Davidsen.

For Brøndby er en stor klub, og for ham er det spændende at komme tilbage til Vestegnen.

»Det er det, vi skal have skabt igen - denne her ægte fortælling om, at Brøndby har den volume, og at det er det fedeste sted at være. Og vil man udvikle sig som ung spiller, og forældrene skal vælge et sted at sende folk hen, så skal de sende dem til Brøndby. Vi skal nok gøre dem klar til det internationale niveau. Det kan vi med det pres og det tryk, der er herude. Det kan man ikke særligt mange andre steder,« siger Mads Davidsen.

Det er ikke kun ungdommen, han har fokus på. Brøndby skal gerne tilbage i toppen af dansk fodbold med et ‘internationalt snit’, lød det, da Mads Davidsen blev præsenteret.

Sådan laver man en strategi for en fodboldklub Man skal definere sig som klub: hvem er man, og hvad vil man?

Der er fire typer af klubber i verden: nationale/globale vindere, potentielle vindere, midterholdene og overlevere.

Som klub skal man være klar over, hvor man ligger, og vurdere om man er tilfreds.

Vil man flytte sig fra fx midterhold til tophold, skal man lave udregninger og analyser for at se, hvad det kræver. Det kan tage tid at få implementeret. »Man skal være skarp i forhold til hvad man vil, og at man er afklaret med, det koster ofringer. Det er ikke sikkert, det er alle, man har ansat - hverken trænere eller spillere - der kan være med i den rejse. Det kan være, de mangler kompetencer eller er modstridende i forhold til at tro på noget andet. Der skal man vælge og være hundrede procent afklaret,« siger Mads Davidsen.

En henvisning til klubbens egen strategi, hvori det lyder, at klubben skal spille kontinuerligt i en europæisk turnering.

Og her handler det om at se frem, for man skal kunne regne ud, hvilken type trup, spillere og spillestil der skal til for at levere på det niveau.

»Det er måske en generel kritik, jeg lidt har haft af dansk fodbold. Jeg synes, vi mangler udsyn. Det er lidt nemmere at se, når man har været ude, men vi sammenligner internt på tværs af de forskellige klubber. Det er fint nok, men når så man møder udenlandske hold, finder man ud af, at vi er langt fra det niveau,« siger Mads Davidsen.

»Det er det, jeg mener med, at vi skal uddanne spillere til internationalt niveau og ikke dansk niveau. Overliggeren skal sættes højere. Det er ikke nok at lave Superliga-spillere, vi skal lave internationale topspillere. Det er ambitionen. Det andet er for uambitiøst,« siger Mads Davidsen.