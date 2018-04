I klippet herover kan du se højdepunkter fra Leicesters kamp mod Burnley, hvor Kasper Schmeichel måtte udgå med en skade.

Mange holdt nok lige vejret, da Kasper Schmeichel måtte lade sig udskifte i Leicesters kamp mod Burnley lørdag.

Den danske landsholdsmålmand blev skadet i kampens døende minutter, og med et VM rundt om hjørnet var det nok ikke lige de tv-billeder landstræner Åge Hareide ønskede at se.

Nu har Leicester dog nyt om danskerens situation. Og klubben fortæller, at man fortsat ikke ved, om Kasper Schmeichel kommer i aktion torsdag mod Southampton, eller om han må se kampen fra sidelinjen.

»Det var et fald og et slag. Det sidder i hans ankel, og vi får at se, om han bliver i stand til at spille kampen,« siger klubbens manager Claude Puel til Leicesters hjemmeside.

Kasper Schmeichel blev tilset på banen, men han måtte efterfølgende lade sig udskifte. Foto: ED SYKES Kasper Schmeichel blev tilset på banen, men han måtte efterfølgende lade sig udskifte. Foto: ED SYKES

Dog er det ikke udelukket, at danskeren bliver aktuel, og dermed tyder det - heldigvis - ikke på, at skaden er alvorlig.

For i løbet af onsdag vil klubben vurdere, om Kasper Schmeichel allerede er klar igen til torsdag.

Lige nu kan han ikke træne med resten af holdet, men adspurgt hvem der i givet fald så skal vikariere for danskeren, lyder svaret:

»Nu får vi at se. I første omgang skal vi se, om Kasper kan spille,« siger Claude Puel, inden han peger på Ben Hamer ller Eldin Jakupovic som mulige afløsere i buret.

Lørdagens kamp endte 2-1 til Burnley. Leicester ligger lige nu nummer otte i Premier League med 43 point.