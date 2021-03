Topkampen i 1. division mellem Viborg FF og Esbjerg fB havde traditionen tro ingen fans på stadion grundet coronarestriktionerne.

Alligevel var der en stor portion opbakkende fans, som havde købt billetter for at støtte klubben og kampen.

Det skriver TV Midtvest.

De 7.732 fans, som supporter Viborg, havde købt en såkaldt ‘virtuel’ billet til kampen.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Og selv om der ikke er nogen på stadion, så er det noget klubben, spillerne og ledelsen sætter meget stor pris på.

»Jeg kan love dig for, at vores spillere er helt opmærksomme på, at der er kæmpe opbakning. Vi kan ikke rose det nok. Det er simpelthen fantastisk at mærke en hel by, og et helt opland, som støtter op,« siger Lars Friis, som er cheftræner for Viborg FF.

Aase Wessel Tromberg var blandt de virtuelle billetkøbere, og hun har fulgt klubben i mere end 25 år. Hun købte blandt andet billetten for at støtte klubben og spillerne.

Om det var på grund af de støttende virtuelle fans, at Viborg vandt 2-0, skal være usagt, men sejren betyder, at Viborg forbliver solidt i toppen af 1. division.

På andenpladsen følger Silkeborg IF med 46 point, mens Esbjerg beholder deres tredjeplads med 45 point.