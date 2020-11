Diego Maradona var som en søn for Carlos Bilardo.

De to havde et helt særligt bånd, og derfor har familien frygtet for, hvordan Bilardo, der var træner for Argentina og Maradona ved VM-sejren i 1986, ville reagere på fodboldgeniets tragiske død.

Og så blev der taget helt særlige metoder i brug.

»Jeg var sammen med en mandlig sygeplejerske hos ham i lejligheden, og han vidste godt, at man skal slukke for fjernsynet, når sådan noget sker,« siger hans bror, Jorge Bilardo, ifølge Radio Provincia.

Carlos Bilardo (tv.) og Diego Maradona. Foto: ALEJANDRO PAGNI

»De slukkede for fjernsynet og fortalte ham, at der var problemer med kabelforbindelsen.«

Historien melder intet om, hvorvidt Carlos Bilardo fandt ud af det (eller hvor hurtigt, han gjorde det), men én ting er sikkert. Når han finder ud af dødsfaldet, vil Carlos Bilardo blive dybt, dybt berørt.

»Diego var den søn, han aldrig fik,« fortæller Jorge Bilardo også.

Hans bror var også den, der gjorde Diego Maradona til kaptajn på det argentinske landshold. Første gang var i en kamp mod Frankrig i 1986.

»Da Carlos fortalte Diego, at han skulle være Argentinas anfører, sagde han det til ham i omklædningsrummet og forlod rummet. Diego sad og græd, fordi han var så rørt,« siger Jorge Bilardo.

Men succestræneren Carlos Bilardo og Maradonas særlige forbindelse rækker endnu længere tilbage. De to mødte nemlig hinanden ude foran Argentinos Juniors hjemmebane. Klubben, hvor Maradona startede.

Maradona døde onsdag 25. november og blev 60 år gammel. Siden da er det begyndt at flyde med reaktioner fra hele verden.

Han skal begraves torsdag 3. december i udkanten af Buenos Aires.