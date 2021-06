Hele fodbold-Danmark følte med Jacob Friis, da han i oktober måtte droppe sit job som cheftræner for hjerteklubben AaB for at kunne være der for sin lille datter, der var ramt af kræftsygdommen leukæmi.

Siden har han været hjemmegående familiefar – bortset fra en kort periode i Hobros trænerteam – men nu er han igen klar til at have sin daglige gang på grønsværen.

Jacob Friis har nemlig landet et job hos DBU, hvor han de næste to år skal være landstræner for de danske U19-kvinder.

Jobbet passer godt ind i Friis' familiesituation, fortæller han til Nordjyske.

»Der er også noget lavpraktisk forbundet med det her job. Efter halvandet år i helvede passer det her job godt ind i mit familieliv. Jeg valgte relativt hurtigt at afskære mig fra en masse muligheder. Det er muligheder, som jeg kan jagte om et par sæsoner, når jeg kan udvide horisonten,« fortæller Jacob Friis.

»Hvis det ikke var sket med det her sygdomsforløb, så havde jeg ikke sagt op. Så der havde jeg forhåbentligt stadig siddet i jobbet. Den havde bare fået fuld hammer ude på AaB, men jeg er også sådan indrettet, at ting sker her i livet. Det her var den helt rigtige beslutning, og jeg er glad for, jeg valgte at gøre sådan.«

Fodboldtrænerens femårige datter var sidste år igennem en stamcelletransplantation, og det var efter den hårde omgang, at Jakob Friis valgte at sige jobbet i AaB op.

»Selvfølgelig skal jeg være der for Luna. Hun skal ikke have en far, der følger med i hendes forløb på afstand,« sagde Jacob Friis dengang til B.T.