Det begyndte roligt – men under kampen gik det galt.

Også efterfølgende måtte politiet rykke ind, og to betjente endte med at måtte køres på hospitalet.

Sådan lyder det fra Københavns Vestegns Politi, når man gør status over, hvordan torsdagens fodboldkamp mellem Brøndby IF og polske Pogoń Szczecin forløb.

I alt har politiet – foreløbigt – registreret over ti episoder, hvor politifolk blev udsat for vold, og to politifolk blev kørt på hospitalet med skader.

»Efter kampen forlod langt de fleste tilskuere stadionområdet i god ro og orden. Men visse fangrupperinger blev tilbage, tilsyneladende fordi de ville slås, og dem brugte vi en del kræfter på at holde adskilt,« siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen, Københavns Vestegns Politi.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at det før Conference League-kampen – som Brøndby vandt 4-0 – forløb roligt.

Kun en enkelt sigtelse blev rejst mod en person for at besidde fyrværkeri.

Men under kampen måtte politiet sent i anden halvleg rykke ind på stadion og assistere stadionstewards, fordi udebanefans var begyndt at 'ødelægge hegn og sæder på udebaneafsnittet'.

»I den forbindelse måtte politiet anvende magt,« oplyser Københavns Vestegns Politi.

»Indsatte politistyrker og tjenestehunde fik efter kampen afværget sammenstød og optræk til uroligheder mellem grupperinger af fans, som aktivt søgte konflikt med hinanden,« lyder det i pressemeddelelsen.

Også her måtte politiet anvende magt.

Politiet oplyser, at de fleste udebanefans i køretøjer forlod stadionområdet omkring klokken 23, mens resten blev fulgt til toget af politiet.

En polsk mand er blevet anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand.