Harry Kane uddelte store roser til Christian Eriksen, efter at Tottenham besejrede Aston Villa med 3-1.

Christian Eriksen var bænket, da Tottenham indledte sæsonen i Premier League med en sejr hjemme på 3-1 over Aston Villa.

Danskeren blev sendt på banen 25 minutter før tid, da Tottenham var bagud 0-1, og Christian Eriksen udgjorde med det samme forskellen på de to hold.

Det mener angriber Harry Kane, der med to scoringer i de sidste fire minutter af opgøret sikrede sejren, efter at nyindkøbte Tanguy Ndombele forinden havde udlignet til 1-1 i sin debut.

- Jeg har spillet med ham (Eriksen, red.) i fem år nu. Vi kender hans kvalitet på bolden, hans oplæg og hans mål.

- Han dikterer kampenes tempo, og det er perfekt for mig, for så kan jeg lave mine små bevægelser ud fra det, siger Harry Kane efter sejren.

Christian Eriksen er normalt stensikker starter i Tottenham, men danskeren fik delvist sin optakt til sæsonen spoleret lidt af en mindre operation.

Samtidig har danskeren været omgivet af næsten daglige rygteopdateringer i alverdens medier om et klubskifte denne sommer.

Det skyldes nok, at Christian Eriksen har et år tilbage af sin kontrakt og selv meddelte tidligere på sommeren, at han gerne ville prøve noget nyt.

Selv om det engelske transfervindue er lukket for tilgang denne sommer, så kan Eriksen stadig blive solgt til en klub i et andet land.

Manager Mauricio Pochettino afviste dog inden kampen, at det skulle være årsag til bænkningen.

/ritzau/