Indskiftede Christian Eriksen blev matchvinder i Tottenhams 1-0-sejr, og han ser frem til at møde Barcelona.

Christian Eriksen navn drønede rundt på alverdens sociale medier i minutterne efter Tottenhams 1-0-sejr over Inter i Champions League.

Med sin scoring i det 80. minut blev den danske landsholdsstjerne således matchvinder og holdt Tottenhams drøm om avancement fra gruppe B i live.

Efter sejren og scoringen har Eriksen da også rettet blikket mod sidste gruppekamp.

Den bliver på udebane mod Barcelona, som vandt gruppen med en 2-1-sejr over PSV Eindhoven og derfor har sikret en ottendedelsfinale, når Tottenham kommer på besøg.

Tottenham og Inter har syv point hver inden sidste runde, og Tottenham er bedst indbyrdes, men englænderne skal nok regne med, at avancement kræver en sejr i Barcelona.

- Vi har stadig en kamp at spille. Vores fokus var at vinde denne her (Inter-kampen, red.). Den næste kamp er ude mod Barcelona. Det bliver svært, men også sjovt, siger Christian Eriksen ifølge britiske BT Sport.

Til danske TV3+ uddybede danskeren aftenens sejr og scoring:

- Vi vidste, hvad der var på spil. Vi skulle have de tre point. Vi skulle holde dem fra at score, og det var okay at komme ind og lave en kasse.

- Dele Alli fik en dårlig førsteberøring, og han spillede den videre, og så lavede jeg en fin afslutning, siger Christian Eriksen.

Tottenham iværksatte et kontraangreb i det 80. minut, og Moussa Sissoko drev bolden frem. Han fandt Dele Alli, som drejede rundt om sig selv og serverede bolden for Eriksen, som hamrede den i mål med sin venstre fod.

Christian Eriksen var sendt på banen ti minutter forinden, og danskeren ved ikke, hvorfor han ikke var i startopstillingen, efter at han senest leverede en pragtpræstation i 3-1-sejren over Chelsea i Premier League.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg var på bænken. Det er træneren, du skal spørge. Han sætter holdet. Jeg tror, det har noget med rotation at gøre. Der var fart på, og det var en kamp med god intensitet, da jeg kom på banen, siger Eriksen ifølge TV3+.

Også Tottenham-anfører Harry Kane var lettet efter 1-0-sejren.

- Det er svært at spille her (Wembley, red.). Banen er ikke god, men vi vænner os til det kamp for kamp. Vi spillede godt og kunne have scoret et par mål i første halvleg, men heldigvis fik vi et mål, siger Kane ifølge BT Sport.

/ritzau/