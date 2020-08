Det var hverken en tilfældighed eller en spontan beslutning.

»Målet var planlagt. Brentfords målmand går latterligt langt ud af målet, så det var indøvet,« sagde Joe Bryan.

Sådan lød det til Sky Sports efter tirsdagens play-off-finale i the Championship, hvor Fulham-spilleren blandt andet scorede direkte på frispark fra 35 meter, hvilket var med til at sikre oprykning til Premier League.

Her blev Brentford-målmand David Raya fanget på den forkerte fod, da bolden sejlede i mål.

Joe Bryan blev den helt store helt, da Fulham spillede sig tilbage i Premier League. Ritzau Scanpix / Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Joe Bryan blev den helt store helt, da Fulham spillede sig tilbage i Premier League. Ritzau Scanpix / Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS

Da Fulham fik tilkendt frisparket langt oppe ad banen, listede Joe Bryan først ud til sidelinjen. Her stod Fulhams manager, Scott Parker, klar og signalerede, hvad der kunne ligne taktiske ændringer.

Men det var blot røgslør.

»Jeg kaldte Joe Bryan ud ved at signalere, at vi skulle foretage en taktisk ændring. Men det var blot for at sige, at han skulle holde øje med målmandens placering og holde sig til det planlagte spark,« siger Fulham-manageren.

Det lykkedes.

Joe Bryan scorede siden endnu et mål og blev dermed den helt store helt.

Danske Henrik Dalsgaard reducerede i overtiden, men det var ikke nok, da Fulham vandt 2-1 og dermed skal spille i Premier League i næste sæson. Brentford med danske Thomas Frank som manager må omvendt indstille sig på endnu en sæson i den næstbedste engelske række, Championship.

I videoen øverst i artiklen kan du se det omtalte frisparksmål fra kampen.