Spil ham. Ellers får du ingen af vores spillere.

Sådan lyder meldingen angiveligt fra Bayern München-præsident Uli Hoeness til den tyske landstræner, Joachim Löw.

Tyske BILD skriver onsdag, at den 67-årige Uli Hoeness er så rasende over angrebene på hans målmand, Manuel Neuer, at han altså konkret overvejer, om Bayern-spillerne skal være en del af det tyske landshold.

Manuel Neuers vante plads som førstemålmand på det tyske landshold er efterhånden ved at komme under beskydning.

Manuel Neuer og Marc-André ter Stegen kæmper om pladsen som førstemålmand for Tyskland. Foto: Jonathan NACKSTRAND

Især i Barcelona render der en konkurrent rundt i form af Marc-André ter Stegen, som mange mener har overhalet Manuel Neuer hen over det sidste års tid.

Og ter Stegen selv var også ude med en mindre presbold for nylig, da han sagde, at han var træt af sin bænkrolle på det tyske landshold.

Det har ført til en regulær målmandskrig i Tyskland. Ikke blandt hovedpersonerne selv, men mellem det tyske fodboldforbund og Bayern München.

Allerede i sidste uge blev tankerne om et boykot fra Bayerns side luftet i tyske medier, og ifølge BILD er den nu altså blevet rettet direkte mod Joachim Löw.

Uli Hoeness vil have Manuel Neuer til at forblive som målmand på det tyske landshold. Foto: SVEN HOPPE

Ifølge tyske Sky Sports nægtede Uli Hoeness, at han skulle have haft en snak med Joachim Löw, da han allerede har hørt, hvad Bayern har at sige om sagen. I sidste uge sagde han følgende til Sport1 om, hvorvidt ter Stegen skulle spille i stedet for Manuel Neuer.

»Den vesttyske presse støtter ham (ter Stegen, red.), som om han har vundet 17 verdensmesterskaber. Der er intet argument, andet end at Neuer er nummer et, og vi kan ikke lide, at man skader vores spillere. Ter Stegen er en rigtig god målmand, men Manuel er meget bedre, meget mere erfaren og så længe, han er rask, vil han altid være den bedste.«

Det tyske fodboldforbunds direktør, Oliver Bierhoff, har ifølge Sky Sports sagt, at han ikke er specielt bekymret for en mulig boykot. Joachim Löw har sagt, at han ikke lader sig stresse over ordkrigen.

Marc-André ter Stegen har spillet 22 landskampe for Tyskland. De fleste har været venskabskampe, mens han vogtede målet for Tyskland i 17/18-sæsonen, hvor Manuel Neuer var langtidsskadet.