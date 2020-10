Efter to uafgjorte kampe i Nations League og en uafgjort testkamp lykkedes det Tyskland at slå Ukraine 2-1.

Det tyske fodboldlandshold har langt fra sprudlet på det seneste.

Tre gange i træk har tyskerne spillet uafgjort, men lørdag leverede Tyskland så igen en sejr, da Ukraine i Nations League blev besejret knebent med 2-1 efter et ukrainsk målmandsdrop lige efter pausen.

Det var tyskernes første sejr i gruppe 4 i Nations League, men efter uafgjort mod både Spanien og Schweiz tidligere indtager Tyskland andenpladsen med fem point for tre kampe.

Spanien topper med syv point for lige så mange kampe, efter at Spanien lørdag besejrede Schweiz 1-0. Ukraine og Schweiz har henholdsvis tre og et point.

Forleden spillede Tyskland uafgjort for tredje landskamp i træk, da det blev 3-3 mod Tyrkiet i en testkamp, hvor Bernd Leno vogtede det tyske mål.

Manuel Neuer var tilbage i det tyske mål lørdag mod Ukraine, som forleden fik en afklapsning på hele 1-7 mod Frankrig i en testkamp.

Tyskland skulle bruge 20 minutter på at komme foran 1-0 i Ukraine.

Matthias Ginter stod placeret i det lille felt, modtog bolden og sendte den i nettet til 1-0 efter oplæg fra Antonio Rüdiger.

Tyskland var derefter i kontrol, og et helt utroligt drop af Ukraine-keeper Georgi Bushchan kort inde i anden halvleg førte til scoringen til 2-0.

Lukas Klostermann sendte bolden ind i feltet fra højre side, og Bushchan steg til vejrs og skulle blot gribe bolden og holde fast i den.

Den gled dog ud af hænderne på målmanden og lige ned i hovedet på Leon Goretzka, som ikke kunne undgå at score.

Med et kvarter igen begik Niklas Süle så et klart straffespark, som Ruslan Malinovskij udnyttede for Ukraine til 1-2, og så måtte tyskerne i slutfasen faktisk slide for at hive sejren i land.

Spanien udnyttede også en fejl til at vinde 1-0 hjemme over Schweiz.

Kampens enlige mål blev scoret efter et lille kvarter, og her var Granit Xhaka synderen.

Xhaka skulle modtage bolden fra sin målmand, men Arsenal-spilleren gled i det schweiziske felt, og Spanien pressede offensivt, opsnappede bolden, og Mikel Oyarzabal fra Real Sociedad bankede den i kassen til 1-0.

