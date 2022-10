Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I England er en bizar historie fra den niendebedste række blevet interessant nok for de største medier.

Og nu skriver vi også om det.

Sagen handler om en målmand, der var så tissetrængende under en kamp, at han ikke længere kunne holde sig – det kostede ham et rødt kort.

Nu giver Blackfield-keeperen Connor Maseko sin version af historien til The Athletic.

»Jeg skulle tisse i det meste af kampen. Jeg glemte at gøre det i pausen, fordi jeg var med i vores evaluering, og jeg ville ikke misse den,« forklarer målmanden, der i pokalkampen mod Shepton Mallet havde holdt målet rent indtil de sidste 15 minutter, da han tog beslutningen om at lade vandet.

»Da bolden røg ud til målspark og landede ved en busk, tænkte jeg, at det var den perfekte mulighed. Jeg troede, at det absolut værste, der kunne ske, var, at jeg ville få et gult kort for at trække tiden. Det røde kort strejfede ikke engang mine tanker – jeg troede ikke, det var en mulighed,« lyder det fra Maseko, der altså blev vist ud og fik en forklaring af dommeren efterfølgende.

»Jeg var totalt forvirret. Jeg tænkte; 'han giver mig umuligt det røde kort'. Han fortalte mig, at det skyldtes, at der måske havde været børn i nærheden, men det var der ikke.«

Det menes at være første gang i FA Cup, at der gives et rødt for at urinere under en kamp. Opgøret sluttede i øvrigt 0-0. Returkampen blev vundet af Shepton Mallet.