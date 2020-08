Det er svært ikke at lade sig begejstre over Emiliano Martinez.

Nok er den engelske FA Cups status måske ikke den samme, som den var engang. Men for Arsenals argentinske reservemålmand betød lørdagens sejr alt.

Siden Bernd Leno i juni på voldsom vis blev skadet, har Emiliano Martinez vogtet målet, og han var således også på banen i gårdagens FA Cup-finale, hvor Arsenal vandt 2-1 over Chelsea.

Målmanden leverede en hæderlig indsats i buret, hvilket han har gjort, siden han overtog pladsen i målet for Bernd Leno – men det er hans opførsel efter FA Cup-triumfen, der trækker overskrifter søndag.

Emiliano Martinez tiljubles af holdkammerater. Foto: Cath Ivill/NMC/Pool

Efter kampen blev Emiliano Martinez interviewet af BBC, der spørger ind til den hårde kamp, argentineren har haft for at få chancen på Arsenals førstehold. Det har blandt andet betydet seks lejeophold i de 10 år, han har tilbragt i klubben.

Dét, sammen med spørgsmålet om, hvordan det er, når familien ser med derhjemme, blev for meget for ham, mens han stod med matchvinder Pierre-Emerick Aubameyang ved siden af.

»Jeg sagde til ham (Aubameyang, red.) før kampen, at han kommer til at vinde kampen for os, for han er vores anfører, og det har han gjort. Hvad angår min familie kan jeg ikke tale, undskyld,« siger Martinez med tårer i øjnene til BBC, hvorefter han forlader interviewet.

FA Cuppen har på sin YouTube-kanal delt en længere video fra spillertunnellen, hvor Martinez også er i centrum efter kampen.

Her ses Martinez komme ind efter kampen og kramme en fra Arsenal-staben, og på vej ind mod omklædningsrummet opfanger kameraerne ham sige:

»Jeg er ligeglad med pengene.« Se det nederst i artiklen.

