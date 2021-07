Neil Etheridge har haft nogle hårde dage på det seneste.

Den 31-årige Birmingham-målmand har nemlig været indlagt på hospitalet i fire dage. Her er han blevet behandlet for covid-19.

Det skriver Daily Mail.

Men nu er der heldigvis gode nyheder. Cheftræneren i Birmingham, Lee Bowyer, har således fortalt, at målmanden er vendt hjem til familien igen.

Foto: Glyn KIRK Vis mere Foto: Glyn KIRK

»Vi smiler alle sammen, og vi er bare taknemmelige for, at han er hjemme igen. Vi vil lade tingene tage sin tid, og vi må se, hvornår han kan være tilbage igen. Men det vigtigste er, at han er hjemme.«

Hovedpersonen selv har ligeledes givet en opdatering på situationen. Det sker på Instagram.

'Hej, alle sammen. Jeg føler mig stærkere i dag. Der vil komme en mere detaljeret meddelelse ud, men lige nu skal alle bare vide, at jeg er på vej tilbage.'

'Jeg er så overvældet med følelser over alt den støtte, jeg har fået. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det eneste, jeg kan sige lige nu, er: Tak.'

Neil Etheridge var i gang med sæsonforberedelserne med Birmingham, da han blev konstateret smittet med den frygtede virus. Daily Mail tilføjer, at man mener, han havde haft virussen i kroppen i en uge, inden han blev erklæret positiv.

Fodboldmålmanden har spillet 43 kampe for Birmingham, siden han skiftede fra Cardiff.