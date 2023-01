Lyt til artiklen

For et år siden rettede hele verden øjnene mod Brentford.

Dengang gjorde Christian Eriksen sensationelt comeback til fodbolden efter sit kollaps på Parkens græs en junidag under EM 2021, da han skrev under med Brentford.

Opholdet i oprykkerklubben varede kun et halvt år, men det har sat store spor hos den danske træner Thomas Frank.

»Selvfølgelig har jeg kontakt med Christian,« forklarede Brentford-manageren ved et online pressemøde.

Hele verden glædede sig til at se Christian Eriksen på en græsplæne igen, da han skrev kontrakt med Brentford. Og de blev ikke skuffet.

Lynhurtigt blev han en af holdets bærende spillere, og efter bare få måneder skiftede han til Manchester United på en tre-årig aftale. Det gjorde han i juli-måned i fjor.

»Vi snakkede omkring i sommer, og efter vi mødte Manchester United sidst. Jeg har skrevet lidt frem og tilbage med ham, og han er klart en, jeg vil skrive og ringe til i løbet af sæsonen,« sagde Thomas Frank.

»Det er i øvrigt superfedt at se, hvordan han gør det. Det er jo fantastisk, hold da kæft mand.«

I sine kampe i Brentford scorede Christian Eriksen ét mål og lavede fire målgivende afleveringer, som bidrog til at holde Brentford i Premier League.

Nu er han fast mand hos et af verdens mest prominente mandskaber, og selvom Thomas Frank ærgrede sig over den danske stjernes afgang, har han en tilståelse.

»Uanset, hvor ked af, jeg var at han smuttede – for jeg elskede at have ham – så må jeg sige, at det var det rigtige valg for ham. Det sagde jeg også til ham, dengang han skiftede.«

Tidligere i karrieren har Christian Eriksen spillet i Ajax Amsterdam, Tottenham og Inter.